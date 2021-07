22 июля 2021 г. Шейн Харрис | The Washington Post Причину загадочного "Гаванского синдрома" будет искать сотрудник ЦРУ, который помог найти бен Ладена "Высокопоставленный сотрудник ЦРУ, сыгравший ведущую роль в охоте на Усаму бен Ладена, возглавит рабочую группу по расследованию причин загадочных, изнуряющих заболеваний, от которых пострадали десятки сотрудников управления и другие государственные служащие США, по словам нынешних и бывших чиновников, знакомых с делом", - передает The Washington Post. "По словам этих людей, говоривших на условиях анонимности при обсуждении чувствительных вопросов, директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс лично выбрал этого человека, который работает под прикрытием и является ветераном операций по борьбе с терроризмом и наркотиками. Они добавили, что работа этого сотрудника в рамках операции по поиску и убийству бен Ладена, которую ЦРУ считает одним из своих исторических успехов, подчеркнула тот акцент и безотлагательность, который Бернс придает объяснению причин заболеваний, вызывавших головные боли, потерю слуха и травмы головного мозга, а в некоторых случаях привели к досрочному выходу на пенсию", - говорится в статье. (...) "ЦРУ не пришло к твердому выводу о том, что или, возможно, кто стоит за болезнями, которые получили название "Гаванский синдром", потому что о первых симптомах сообщили дипломаты в посольстве США в Гаване в 2016 году. На прошлой неделе Государственный департамент США признал, что он расследует жалобы на аналогичные заболевания, о которых недавно сообщил американский персонал в Вене". (...) "Ясно, что директор Бернс сделал этот вопрос своим главным приоритетом, кардинально изменив ситуацию по сравнению с предыдущей командой руководителей", - заявил Марк Полимеропулос, бывший высокопоставленный офицер ЦРУ, который вышел на пенсию, страдая от симптомов, включая мучительные головные боли, после поездки в Москву в 2017 год, когда он помогал проводить тайные операции в России. "Это критически важно как для жертв, получающих медицинскую помощь, так и для необходимости найти причину, чтобы привлечь к ответственности тех, кто стоит за атаками", - добавил он. "Несколько нынешних и бывших официальных лиц заявили, что, по их мнению, в травмах виновата Россия, хотя исследования, проведенные на сегодняшний день, не смогли окончательно установить причину. Правительство России отрицает свою причастность к этому делу", - подчеркивается в статье. (...) "Действующие и бывшие сотрудники разведки, которые подозревают, что ответственность за это несет Россия, предположили, что заболевания могли быть вызваны такими технологиями, как микроволны или другие формы направленной энергии. Они признают нехватку научных данных, подтверждающих это утверждение, но указывают на веские косвенные доказательства: некоторые сотрудники заболели, когда они находились в России, и российскую разведку, в частности военную разведку ГРУ, связывают с другими агрессивными, порой эффектными атаками на американский персонал за границей", - пишет издание. "Демократические и республиканские лидеры сенатского комитета по разведке публично заявили, что будут сотрудничать с ЦРУ, "чтобы лучше понять технологию, лежащую в основе оружия, ответственного за эти атаки", не оставляя сомнений в том, что высокопоставленные законодатели считают, что доказательства указывают на кого-то, умышленно причиняющего вред, - говорится в статье. (...) - Бернс, бывший посол США в России, также указал, что, по его мнению, травмы были нанесены преднамеренно. На слушании по утверждению его кандидатуры в феврале Бернс заявил, что как директор он "сделает чрезвычайно высоким приоритетом выяснение того, кто несет ответственность за атаки". "Хотя некоторые сотрудники разведки считают, что ответственность несет Россия, есть также и те, кто думает, что ответственность несет Куба. Один из чиновников заявил в частном порядке, что он не верит в то, что кубинское правительство не знает о том, что дипломатическая служба использовала оружие против американского персонала в пределах его собственных границ. Кубинское правительство отрицало свою причастность к этому делу", - сообщается в статье. "Последний раз членов Конгресса информировали по этому вопросу в апреле и они были обеспокоены отсутствием ответов, по словам людей, знакомых с этим делом. (...) На данный момент законодатели не планируют проводить собственное расследование и намерены продолжать отслеживать меры, предпринимаемые ЦРУ, указали источники", - указывает газета. В написании статьи приняла участие Карун Демирджян Источник: The Washington Post