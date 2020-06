22 июня 2020 г. Ярослав Трофимов и Томас Гроув | The Wall Street Journal Уставшая Россия пытается избежать втягивания в раскол между США и Китаем "Пандемия коронавируса и падение цен на нефть сделали неравное партнерство России с Китаем еще более несимметричным. На фоне того, как распространение болезни обостряет конфликт между Вашингтоном и Пекином, перед Москвой встает сложная задача: как сохранить свою китайскую экономическую связь и при этом не дать втянуть себя в надвигающееся столкновение сверхдержав", - пишет The Wall Street Journal. "В России растет осознание того, что если слишком сильно приблизиться к китайскому гиганту, это может привести к нежелательной зависимости от Пекина, - поясняет Дмитрий Тренин, директор Московского Центра Карнеги. - Для России самое важное - сохранять равновесие и не попасть в борьбу между Америкой и Китаем". "В некотором смысле это изменение динамики, которая подкрепляла отношения между Китаем и Россией после того, как вторжение президента Владимира Путина на Украину в 2014 году спровоцировало раскол между Москвой и Западом. Подвергнутая санкциям Запада Россия выступала за более глубокие связи в экономике и сфере безопасности с Пекином, но Китай, стремящийся не антагонизировать США, зачастую не горел желанием примыкать к России", - говорится в статье. "В наши дни Россия является более слабым и, как это ни парадоксально, более незаменимым партнером для Китая на фоне того, как Пекин сталкивается с администрацией президента Трампа по различным вопросам, от торговли до роли Китая в пандемии и будущего Гонконга. Выступая в кулуарах ежегодного законодательного собрания Китая в мае, министр иностранных дел Ван И приветствовал партнерство своей страны с Россией, в том числе совместную позицию против усилий США по привлечению Пекина к ответственности за последствия пандемии. (...) Такие заверения затушевывают серьезные разногласия в отношениях (...). Когда коронавирус начал распространяться в Ухане, Россия была первой страной, которая закрыла свою сухопутную границу с Китаем, наложив жесткие ограничения на граждан Китая, уже находящихся на ее территории. Затем Китай отказался предоставить России полную информацию о штамме вируса. Вместо того чтобы быстро ввести строгий карантин в китайском стиле после того, как коронавирус нанес удар по Москве, Путин колебался несколько недель, вредя своему имиджу, что в итоге привело к тому, что Россия заняла третье место в мире по числу инфекций. В мае некоторые части северо-восточного Китая были вынуждены ввести новые ограничения, поскольку вирус был привезен путешественниками, возвращающимися из России". (...) "Китайские чиновники были также раздражены тем, что они интерпретировали как заигрывание России с США как раз в то время, когда Пекин подвергся давлению со стороны Вашингтона. Они сослались на поддержку Москвой международного расследования происхождения пандемии и совместную декларацию Путина и Трампа от 25 апреля (...)". "Эта декларация резко контрастирует с ужесточением тона между Вашингтоном и Пекином, отмечает Фэн Юйцзюнь, директор Центра российских и центральноазиатских исследований при университете Фудань в Шанхае. "В области геополитики китайско-американские отношения ухудшились из-за пандемии. Отношения России и США, наоборот, улучшаются, - подчеркнул он. - После многолетнего противостояния стратегическое давление США на Россию значительно уменьшилось, а это то, о чем Россия мечтает". "По словам Фэна, после крымского кризиса в 2014 году России удалось ослабить воздействие западных экономических санкций посредством экономического сотрудничества с Китаем. Учитывая, что экономика Китая в 9 раз превышает российскую, Москва не может быть полезна Пекину в такой же степени: "Для Китая экономическое сотрудничество с Россией никоим образом не может заменить важную ценность экономического сотрудничества с США, будь то в сельском хозяйстве или высоких технологиях, не говоря уже о положительном торговом балансе", - замечает он. "Тем не менее, Россия остается военной сверхдержавой и помогает Китаю в его стремлении развивать более глобальный военный потенциал. В этом году страны планируют подписать новое оборонное соглашение. "Россия помогла китайцам получить доступ к зарубежному опыту в планировании крупномасштабных конфликтов, а также в расширении логистических цепочек и цепочек поставок за пределами собственного двора", - подчеркнул Василий Кашин, эксперт по российско-китайским отношениям в московской Высшей школе экономики. "Россия также видит в конфликте между Вашингтоном и Пекином возможность увеличить экспорт минералов и продовольствия в Китай за счет США, Австралии и других западных союзников. (...) Россия заменила Саудовскую Аравию в роли крупнейшего поставщика нефти в Китай". (...) "Пекин давно хотел подписать соглашение о свободной торговле с Москвой, которое дало бы российской промышленности больше места на китайском рынке, но также, вероятно, наводнит Россию китайскими товарами. Эта перспектива может показаться более приятной для Москвы на фоне того, как она сталкивается с длительным экономическим спадом", - говорится в статье. "Неоспорим тот факт, что Россия становится экономически зависимой от Китая. Но это не значит, что мы превращаемся в политического вассала Китая, - указал Артем Лукин, специалист по китайско-российским отношениям в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке. - На протяжении веков Россия была сырьевым придатком и экономической периферией Европы, продавая коноплю и пшеницу, нефть и газ, но политически,вела себя очень независимо. Сейчас тоже мы будем оставаться независимым игроком, пока у нас есть стратегическая военная мощь, ядерное оружие и пока мы сохраняем желание быть великой державой". (...) "Я не думаю, что стратегические отношения между Пекином и Москвой будут ослабевать, пока администрация Трампа остается у власти, - отметил Чжу Фэн, профессор международных отношений в Нанкинском университете. - Россия и Китай нужны друг другу". "Подобная ситуация может сохраняться независимо от того, кто окажется в Белом доме в январе. "Настоящей проблемой для России является отсутствие вариантов во внешней политике. У ее есть стратегическая проблема с Соединенными Штатами, а ее отношения с европейцами кардинально не улучшились, - указывает Майкл Кофман, директор по российским исследованиям в CNA, исследовательском центре, консультирующем правительство США. - У России просто нет разнообразия стран, с которыми можно взаимодействовать, и поэтому она по существу застряла в поддержке Китая". Источник: The Wall Street Journal