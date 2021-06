22 июня 2021 г. Катрина Мэнсон | Financial Times Байден устанавливает красные линии, теперь он должен назначить штраф, если Россия их нарушит (...) Напоминая, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным президент США Джо Байден представил 16 сфер, кибератаки в которых должны быть запрещены, обозреватель Financial Times Катрина Мэнсон пишет, что "этот список неудивителен: Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры, государственный орган, давно предупреждало, что активы, системы и сети этих секторов настолько жизненно важны, что "их вывод из строя или уничтожение может оказать пагубное воздействие на безопасность, национальную экономическую безопасность, национальное общественное здоровье или безопасность". "Разница, указывает Джеймс Льюис, эксперт по кибербезопасности из Центра стратегических и международных исследований, заключается в том, как доносится это предупреждение. "Знать, что где-то в сети есть какой-то список, и когда об этом тебе говорит президент - разные вещи", - сказал он. "В данный момент цель состоит в том, чтобы обе стороны договорились, что эти сектора запрещены. Но следующий вопрос таков: что именно сделает Байден, если Россия пересечет его красные линии?" - задается вопросом автор публикации. (...) "Администрация Байдена сигнализирует, что ее ответ станет более жестким. Она уже ввела санкции за взлом Solarwinds, который США приписывают российской разведке. США также могут предпринять собственные кибератаки. (...) По словам Льюиса, Вашингтон потенциально может развернуть преследование компьютерной инфраструктуры, используемой хакерами-вымогателями в России и Европе. "Я думаю, что США ищут подходящие цели , по которым можно нанести удар в России", - считает он. "Байден также подтолкнул к действиям НАТО. Члены трансатлантического альянса заявили на прошлой неделе, что кибератака может привести к применению статьи 5, которая предусматривает, что нападение на одного - это нападение на всех (...)", - напоминает статья. - (...) Это важно, потому что цель России - избежать прямой военной конфронтации с США, подчеркивает Льюис. Независимо от того, насколько агрессивной может быть Москва, США считают, что Россия выстроила свою политику таким образом, чтобы ее действия всегда не дотягивали бы до уровня, когда они могут быть расценены как война". "Несмотря на возможность повышения градуса, мало кто из экспертов ожидает фундаментального сдвига, - говорится в статье. - По словам Фионы Хилл, бывшего директора по России в Совете национальной безопасности США, которая была среди экспертов, консультировавших Байдена перед саммитом, русские будут продолжать испытывать решимость США". "Какие там 16 областей; они должны были предоставить ему 1600 областей, которые запрещены, - сказала она Financial Times. - Русские подходят вплотную к линии; они найдут что-нибудь еще". Она отметила, что Москва, вероятно, в любом случае продолжит нарушать запретные зоны Байдена". "Русские никогда не изменят своего поведения, пока не изменят цели - нужно изменить их расчеты", - уверена она. "Во время своего европейского турне президент США пытался сделать именно это: он говорил о потребности России в том, чтобы ее рассматривали как международного игрока. Он сказал, что Москва рискует быть зажатой Китаем. Но убедить в этом Путина может быть самой сложной задачей", - заключает автор публикации. Источник: Financial Times