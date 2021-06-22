Резкий рост случаев заболевания Covid-19 в России из-за варианта Дельта

(...) "Владимир Путин обещал, что в этом не будет необходимости. Но перед лицом сильной вспышки Covid-19 особо опасного варианта Дельта, Россия решилась на обязательную вакцинацию определенных категорий населения. Глава Кремля несколько раз призывал население привиться вакциной "Спутник V", которая сейчас поступила в продажу почти в 70 странах, но столкнулась с коллективным недоверием в России, и называл принудительную вакцинацию "нецелесообразной". Доступны еще три российских вакцины. Но президентские обращения остались безуспешными, и прививки начали делать менее 15% россиян", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Николя Рюиссо.

"Вслед за мэрией Москвы в среду, 16 июня, другие регионы объявили об обязательной вакцинации. Начиная с Санкт-Петербурга, где проходят матчи чемпионата Европы по футболу, и в понедельник, 21 июня, впервые с февраля была зафиксирована тысяча случаев заболевания", - говорится в статье.

(...) "Спутник V" защищает от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная от британского, и кончая, соответственно, штаммом Дельта, индийским штаммом", - настаивал в понедельник, 21 июня, Александр Гинцбург, директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, создавшего вакцину. Когда в Москве было возбуждено первое уголовное дело за поддельные свидетельства о вакцинации, власти предупредили, что от пряника пора переходить к кнуту. Мэрия Москвы хочет до 15 августа достичь порога в 60% вакцинированных сотрудников соответствующих компаний, то есть привить 2 млн человек. Непокорные сотрудники могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск", - указывает автор статьи.

(...) "В социальных сетях эти меры, судя по всему, не произвели особого впечатления. Русские предпочитают выжидать. Потому что начавшаяся в декабре 2020 года кампания вакцинации отмечена недоверием, и только треть населения готова прививаться. Как это ни парадоксально, но именно те россияне, которые наиболее критически относятся к режиму Владимира Путина, убеждены в необходимости такой защиты и чаще всего склонны прививаться, в то время как те категории населения, которые обычно лояльны Кремлю, проявляют большую настороженность", - комментирует Рюиссо.

(...) "89,3% заболевших заболели коронавирусом мутированным, так называемая дельта, это индийский штамм. И он оказался более агрессивным, который быстрее распространяется.", - предупредил мэр Москвы Сергей Собянин, который с осени сделал ставку на коллективный иммунитет и принял минимальные санитарные меры. "Сейчас уже можно по-другому пересчитать популяционный иммунитет, и он уже будет не 60%, а 25% [из-за заразности варианта]", - признал он.

"Мэрия Москвы в тот же день неожиданно вынуждена была ввести новые санитарные меры, которые все же очень далеки от тех, что были приняты в период прошлогоднего карантина: это закрытие детских площадок в парках и ресторанных зон в торговых центрах, запрет на мероприятия с участием более 1 тыс. человек, отмена фестивалей. Но жизнь по-прежнему бьет ключом, с небольшим количеством масок и небольшим физическим дистанцированием. Рестораны должны прерывать обслуживание только с 23:00 до 6:00. В Москве и по всей стране власти продолжают уделять приоритетное внимание поддержанию активной деятельности, чтобы сохранить экономику и избежать любой атмосферы, вызывающей беспокойство", - пишет Le Monde.

(...) "На национальном уровне в настоящее время в стране ежедневно регистрируется более 17 тыс. новых случаев заболевания и 440 случаев смерти. В минувшие выходные смертность от Covid-19 за 2 дня увеличилась на 14%. Власти неустанно повторяют эти цифры, призывая население наконец пройти вакцинацию", - резюмирует Николя Рюиссо.