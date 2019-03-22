Пробежка или шоколад? Выбор продиктован нейробиологией

"Действительно ли этот выбор зависит от биологического детерминизма?, - задается вопросом швейцарское издание Le Temps. - Исследование, опубликованное 7 марта 2019 года в журнале JCI Insight, указывает на биологическую "ответственность" за такой выбор у мышей: всему виной рецепторы эндоканнабиноидной системы. Да, те самые, с которыми связывается тетрагидроканнабинол (ТГК), психоактивная молекула каннабиса, но которые также активируются молекулами, вырабатываемыми организмом естественным образом".

"Как оценить мотивацию мышей к бегу? Авторы измерили усилие, которое животное было готово совершить, чтобы получить доступ к одной из его любимых наград: бегу в колесе", - передает журналистка Флоранс Розье. "Чтобы побегать в этом колесе, для его разблокировки мышам нужно было вставить морду в отверстие", - поясняет Франсис Шаулофф из Университета Бордо, который координировал исследование.

"Авторы исследования сравнили две группы животных, нормальных мышей для контроля и мышей, у которых эндоканнабиноидные рецепторы CB1 были инактивированы. Результат: в вопросе получения доступа к колесу последние были гораздо менее мотивированы, чем обычные мыши. Максимальное усилие, которое они были готовы приложить, чтобы привести в движение колесо, было на 80% ниже. "Нас удивило то, что как только две группы мышей получили доступ к колесу, они пробежали в нем одинаково долго", - отмечает Франсис Шаулофф. Фактически, это признак того, что данные рецепторы "играют главную роль в управлении мотивацией для физической активности", но не в производительности или удовольствии, связанном с этой деятельностью, которая скорее зависела бы от рецепторов эндорфинов, этих внутренних наркотиков удовольствия, которые производит наше тело", - пишет Le Temps.

"Наконец, авторы эксперимента позволили мышам выбирать между одним из двух противоположных видов деятельности. И выяснилось, что их мотивация к бегу перевешивала их стремление к сладкому. За исключением мышей с неактивными рецепторами CB1! Эти мыши были менее мотивированы приводить в движение свое колесо и предпочитали потворствовать своему чревоугодию", - описывает журналистка.

"Удивительные данные наблюдений над людьми подкрепляют некоторые из этих результатов. Курильщиков каннабиса попросили неделю потренироваться в тренажерном зале. Параллельно проводилось измерение их употребления каннабиса. Вердикт: у тех, кто занимался спортом, употребление каннабиса снизилось, как будто происходила некая молекулярная конкуренция между ТГК и другими молекулами, возможно, образующимися во время занятий спортом, на уровне рецепторов CB1", - говорится в публикации.

"Судя по всему, каннабис и физическая активность занимают одну и ту же мотивационную цепочку в мозге", - комментирует Франсис Шаулофф.

"Эти фундаментальные исследования позволяют лучше понять механизмы, присущие принятию решений, связанных с физической активностью и приемом пищи, а также психические процессы, которые нарушаются во время расстройств пищевого поведения", - указывает Розье.

"Моя мечта - разработать модель нервной анорексии. Это позволило бы нам расшифровать ее нейробиологические механизмы", - признается Франсис Шаулофф. Во вмешательстве в эту сложную патологию подозревается много различных генов. Но никакой из них не объясняет эту болезнь в одиночку. Могут ли существовать у людей с анорексией мутации, которые инактивируют ген рецепторов CB1? Биологи исследуют такую версию", - резюмирует Le Temps.