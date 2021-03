22 марта 2021 г. Марк Беннеттс | The Sunday Times Владимир Путин продает большую ложь: Кремль победил Covid "Были поп-звезды, фейерверки и страстная речь Владимира Путина, когда толпа из 80 тыс. человек заполнила огромный московский стадион "Лужники", собравшись на концерт, посвященный седьмой годовщине аннексии Крыма Россией - и почти не было видно масок. (...) Хотя Кремль развернул наступление на политические свободы, один из парадоксов пандемии состоит в том, что Россия превратилось в одно из самых открытых обществ в мире: в то время как многие другие страны переживают различные стадии локдауна, жизнь в России во многом напоминает докоронавирусный мир, - пишет The Sunday Times. - Регуляций немного. Клубы открыты всю ночь, а кафе и рестораны переполнены. Дети вернулись в школу уже несколько месяцев назад. Клиентов приветствуют тренажерные залы и парикмахерские". (...) "(...) Концерт, похоже, также был направлен и на то, чтобы подчеркнуть то, на чем настаивает Путин - это почти идеальное решение Россией проблемы пандемии, несмотря на одни из самых высоких показателей смертности в мире, - указывает издание. - (...) В своем бурном освещении концерта в четверг гостелевидение ни разу не упомянуло о Covid-19. Когда репортаж завершился, ведущий вздохнул и произнес: теперь о коронавирусе. И перешел к новостям о мерах изоляции во Франции. Невысказанный посыл был ясен: "Как вам повезло, что вы живете в России". "Не всегда все было так свободно и легко: прошлой весной Москва ввела один из самых жестких локдаунов в мире, - напоминает автор публикации Марк Беннеттс. - Прогулки на свежем воздухе были запрещены на несколько недель, пока чиновники, в конце концов, не смягчились и не ввели звучащий по-Оруэлловски "режим прогулок", который позволял людям покидать свои дома по очереди". "Затем, в мае, Путин внезапно объявил, что Россия почти победила коронавирус, и общество в одночасье вновь открылось. Это было неправдой, - пишет издание, - и заявление Путина почти наверняка было попыткой улучшить общественное настроение перед референдумом, который дал ему право править до 2036 года. Кремль, который не оказывал значимой финансовой поддержки во время изоляции, также хотел удержать экономику на плаву". "Россияне в целом плыли по течению. Друзья и знакомые, когда-то боявшиеся заразиться, отметали пандемию, как если бы это была не более чем незначительная неприятность. "Подхвачу, так подхвачу", - говорит Ольга, пенсионерка. У русских есть слово - авось - для обозначения такого беспечного отношения, и они быстро вышли на первый план". (...) "В течение нескольких месяцев после того, как Путин снял ограничения, в моем районе в центре Москвы едва ли остался хоть один друг или знакомый, который не заразился бы вирусом, - отмечает Беннеттс. - Один из них, 86-летний мужчина, умер, другая болела так сильно, что забыла свое собственное имя. "В больнице они спросили меня, как меня зовут, и я подумал: Боже, что это?" - рассказывала она мне после того, как выздоровела". (...) "Когда журналисты поинтересовались, почему Путину разрешили выступать на стадионе с полностью распроданными местами, несмотря на законы, ограничивающие количество мест на стадионе 50-тью процентами от его вместимости, его представитель настаивал, что стадион был заполнен только наполовину. Часы видеосъемок, выложенные онлайн, доказывали обратное", - говорится в статье. "Россия почти наверняка занижает данные о смертях: согласно официальной статистике, с начала пандемии до конца января было 394 000 избыточных смертей. Специальная правительственная группа по коронавирусу заявляет, что менее 74 000 этих смертей были вызваны Covid: оставшиеся смерти они не объяснили. Число погибших, даже по самым низким оценкам, редко, если вообще когда-либо, упоминается на государственном телевидении", - сообщается в публикации. "Хотя Путин был счастлив, что обычные россияне свободно взаимодействуют, сам он не был готов рисковать. До его возвращения с выступлением в "Лужниках" он провел большую часть пандемии в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, где посетителей опрыскивают дезинфицирующим средством, когда они проходят через специальные туннели. Другим людям, которые встречаются с Путиным лицом к лицу, обычно велят самоизолироваться за 14 дней до встречи", - напоминает издание. "Возможно, неудивительно, что Путин не чувствовал необходимости вакцинироваться российской вакциной "Спутник V". Он сказал, что может сделать это осенью, но исключил возможность демонстрации своих прививок по национальному телевидению, потому что не хочет "обезьянничать". Не горят желанием и обычные граждане: несмотря на то, что Россия разработала одну из самых эффективных вакцин в мире, она привила всего 4% своего населения", - указывает газета. (...) Источник: The Sunday Times