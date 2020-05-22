Между США и Россией растет опасность эскалации

"США хотят расторгнуть Договор по открытому небу с Россией. Это соглашение позволяет осуществлять наблюдательные полеты над территорией противника - своего рода шпионаж по обоюдному согласию. Ранее этот договор обеспечивал минимум взаимного доверия", - пишет журналист Фреди Гштайгер на сайте швейцарской телерадиокомпании Schweizer Radio und Fernsehen.

"Это уже третье соглашение о контроле за вооружениями, от которого внезапно отказывается правительство президента Дональда Трампа", - подчеркивает издание.

"США обвиняют Россию в нарушении соглашения, а именно в том, что она препятствует осуществлению Западом патрульных полетов, например, над Калининградом или у границы с Грузией".

"Если в ближайшие месяцы Москва и Вашингтон все же не достигнут взаимопонимания, что представляется крайне маловероятным, осенью, по истечении шестимесячного срока расторжения, соглашение превратится в бессмысленный документ".

"В военном смысле Договор по открытому небу потерял свою важность, так как снимки со спутника сегодня так же точны, как снимки, сделанные из самолета. Поэтому расторжение договора имеет серьезное символическое и политическое значение, ведь тем самым из системы соглашений о контроле за вооружениями между Россией и Западом выпадает еще один элемент", - указывает автор статьи.

"Если у обеих сторон будет все меньше возможностей выяснить, что планирует и делает оппонент, взаимное недоверие, вероятно, только возрастет. В связи с этим увеличивается опасность военной эскалации", - полагает издание.