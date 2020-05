22 мая 2020 г. Дэвид Игнатиус | The Washington Post Мы видим тактический уклон в сторону России? "Администрация Трампа на этой неделе направила характерный для себя смешанный месседж в сфере контроля над вооружениями: она объявила о плане выхода из Договора об открытом небе с Россией, но в то же время заявила о своем стремлении к более широкому процессу в сфере контроля над вооружениями, который включит не только Россию, но и Китай. Многие аналитики акцентировали внимание на расторжении договора как на признаке ухудшения отношений с Россией, но я думаю, что здесь разворачивается нечто более сложное и более обнадеживающее для отношений США и России", - пишет обозреватель The Washington Post Дэвид . "В период усиливающейся риторической конфронтации с Китаем США расширяют свое взаимодействие с Москвой по вопросам контроля над вооружениями, гуманитарной помощи России в связи с Covid-19 и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - поясняет он. "Надо сказать, что, как это всегда бывает с администрацией Трампа, внутри страны звучат разнородные голоса. Некоторым чиновникам контроль над вооружениями не нравится и они хотели бы разорвать все соглашения, ограничивающие возможности США. Но есть лагерь, который всегда выступал за большее взаимодействие с Москвой во главе с самим президентом Трампом, и я подозреваю, что именно они и являются движущей силой политики. Чиновники администрации не говорят об этом прямо, но я предполагаю, что совокупный эффект действий администрации на этой неделе - это тактический уклон в сторону России", - подчеркивает обозреватель. "В течение полувека стратегические переговоры представляли собой трехсторонний балансирующий акт между Вашингтоном, Москвой и Пекином. То, как в 1972 году президент Ричард Никсон открылся Китаю, было отчасти попыткой заполучить рычаги влияния в ведении переговоров с Советским Союзом. Точно так же новое обращение администрации Трампа к России может быть вызвано страхами перед растущим Китаем", - полагает Дэвид Игнатиус. "Глобальная динамика власти меняется. Десять лет назад Китай считался страной, которая стремится лишь к ограниченному ядерному сдерживанию, так же как Великобритания или Франция. Это уже не так, уверены чиновники США. В настоящий момент Китай претендует на ядерный паритет - и Россия может разделять заинтересованность США в сдерживании растущей мощи Пекина", - подчеркивается в статье. "Госсекретарь Майк Помпео заявил в четверг, что администрация намерена выйти из Договора по открытому небу, соглашения 1992 года, которое позволяет 34 подписавшим его сторонам совершать пролеты над территорией друг друга. США утверждают, что Россия нарушает пакт, а Помпео заявил, что США могут пересмотреть свой выход, если Россия будет соблюдать соглашение". Более широкая стратегия администрации была изложена позднее в четверг Маршаллом Биллингсли, новым специальным посланником Госдепартамента по контролю над вооружениями. В своем выступлении в Гудзонском институте он сказал, что планирует как можно скорее встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, чтобы обсудить ряд вопросов контроля над вооружениями, включая возможное продление или расширение договора СНВ-III, который истекает в следующем году. (...) По мнению Биллингсли, Рябков разделяет мнение США о том, что Китай должен стать частью будущих соглашений по ограничению ядерного оружия. (...)" "Запланированные дискуссии по контролю над вооружениями происходят на фоне более широких усилий по сотрудничеству", - пишет Игнатиус, указывая на "гуманитарную помощь России, которая пытается справиться с серьезной вспышкой Covid-19, насчитывающей в настоящее время почти 320 тыс. случаев заболеваемости и уступающей по количеству только США. Администрация Трампа заявила на этой неделе, что планирует отправить России 200 аппаратов ИВЛ в качестве экстренной помощи (...)". "Это показатель того, насколько спорное место занимает Россия в политике США, что даже эта экстренная медицинская помощь вызывает противоречия. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обрушилась на администрацию за пожертвование аппаратов ИВЛ, утверждая, что Россия "вполне может позволить себе оплатить их". Однако, полагает автор, "(...) пандемия является полезным моментом для всех стран, чтобы признать общие интересы, даже в тени скрытого вмешательства Кремля. В последние недели американские и российские чиновники готовят стол для более серьезных переговоров. Трамп и президент России Владимир Путин на прошлой неделе обсудили направления возможного сотрудничества в ходе необнародованного телефонного звонка, который последовал за телефонными переговорами 6 мая между госсекретарем Майком Помпео и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, обсуждавшими следующие шаги по контролю над вооружениями и вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность". "Контроль над вооружениями отныне - это улица с трехсторонним движением. Эти усилия имеют смысл. Но три - это по природе своей волатильное число. Как десятилетия назад заметил крестный отец ядерной стратегии Герман Кан, биполярный мир стабилен, и многополярный мир может в конечном итоге стать стабильным. Но переход между этими двумя мирами сопряжен с риском", - заключает автор публикации. __________________ См. также: WSJ: США планируют новые переговоры по ограничению количества ядерных боеголовок у России, Китая и США Politico: Белый дом взвешивает возможность продления СНВ-III с Россией на более короткий срок Источник: The Washington Post