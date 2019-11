22 ноября 2019 г. Алекс Маршалл | The New York Times Что случилось с украденным золотым унитазом? "До сих пор нет никаких известий о золотом унитазе "Америка" Маурицио Каттелана, который исчез из дворца в Англии два месяца назад. Но теорий, объясняющих его исчезновение предостаточно", - пишет The New York Times. "Незадолго до 5 часов утра 14 сентября с художественной выставки в Бленхеймском дворце, где родился Уинстон Черчилль, был украден полностью функционирующий унитаз из 18-каратного золота. С тех пор о нем ничего не слышали. Полиция все еще ищет пропажу - произведение искусства под названием "Америка" авторства Маурицио Каттелана - но пока безуспешно. (...) Полиция, может, и не знает, что стряслось с унитазом, но у жителей Вудстока, города рядом с дворцом, есть множество теорий", - отмечает автор публикации Алекс Маршалл. "По мнению садовника Ричарда Джексона, унитаз все еще находится на территории дворца. Грабители, вероятно, сбросили его с моста в одно из двух озер, имеющихся на территории, предполагает он. "Он ведь не заржавеет, не так ли? - добавил он. - Можно подождать год, а затем вытащить его". "Он на строительной площадке, - возражает таксистка Сьюзен Хьюз. - Это моя теория". Рядом с дворцом строят новые дома, отметила она. "А там есть экскаваторы, самосвалы, все, что угодно". Грабители могли выкопать яму для унитаза, а затем закрыть ее той же ночью", добавила она. "Мартин Томас-Джеффрис, торговец антиквариатом, уверен, что эти теории ошибочны. Унитаз расплавили, утверждает он. По некоторым оценкам, золото, из которого изготовлен этот унитаз, может стоить 4 млн долларов. "Кто бы это ни сделал, он определенно все планировал, - говорит он. - Это ведь не то же самое, что засунуть какую-нибудь тиару в карман?" Пока в его магазин золотой унитаз никто не приносил, добавил он", - пишет газета. "Другие строят догадки, что унитаз вывезли из Великобритании через небольшой аэропорт, расположенный примерно в двух милях от дворца, - говорится в статье.- Некоторые же предполагают, что, возможно, его вообще никто не крал и что господин Каттелан припрятал его сам, надеясь на рекламную поддержку от выходки в стиле Бэнкси". "Это обман", - настаивает 72-летняя пенсионерка Джеки Блейк. Каттелан "вероятно, прибрал его куда-то, чтобы посмотреть, какая реакция будет у людей". "По словам Кристин Джонсон, школьного работника, одна вещь, которая связывает теории, заключается в том, что никто не воспринимает это преступление всерьез. "Честно говоря, люди думают, что это шутка", - сказала она. (...) До 14 сентября унитаз "Америка" был установлен в клозете с деревянными панелями рядом со спальней, где родился Черчилль. Посетители могли заплатить, чтобы воспользоваться удобствами, так же, как это было разрешено посетителям музея в Нью-Йорке на выставке в Музее Гуггенхайма в 2016-2017 годах, - сообщается в статье. - Накануне ограбления во дворце состоялась вечеринка в честь выставки Каттелана; мероприятие закончилось около 2 часов ночи. Пару часов спустя ворвались воры и сорвали унитаз, спровоцировав небольшое наводнение. Обращаясь к возможным свидетелям в октябре, полиция сообщила, что они ищут как минимум два автомобиля, которые могли быть использованы для бегства (...)". "Я очень сомневаюсь, что кто-то украл его, потому что это искусство", - считает Ричард Эллис, бывший начальник отдела лондонской полиции по искусству и антиквариату, который сейчас является консультантом по кражам произведений искусства. Скорее, это сделали "потому, что это был большой кусок золота". Он мог быть расплавлен в течение 24 часов, добавил он". "В электронном письме Каттелан заявил, что понятия не имеет, кто стоит за преступлением. (...) Каттелан также заверил, что за исчезновением работы стоит не он (...). По его словам, он не рассчитывает вернуть унитаз. Но экспонат, выставленный в Бленхеймском дворце, был лишь одним из трех унитазов, которые он изготовил, так что, по его словам, есть еще два (...)", - пишет The New York Times. "В октябре в Бленхеймском дворце, в один из последних дней выставки Каттелана, (...) 9-летняя Лейси Чэндлер, пришедшая на выставку вместе с отцом, выразила чувства многих. "Зачем кому-то красть золотой унитаз? - спросила она. - Ведь кто-то сидел на нем своим задом". Источник: The New York Times