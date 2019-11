22 ноября 2019 г. Вивиан Салама | The Wall Street Journal Фиона Хилл выражает несогласие с теорией об украинском вмешательстве в выборы США "Теория о том, что Украина вмешивалась в выборы 2016 года в США, является "вымышленным нарративом", порожденным российской пропагандой, заявила бывшая чиновница Белого дома, отвергнув мотивировку президента Трампа, стоящую за тем, чтобы подтолкнуть Киев к расследованию этого вопроса, и заявила, что эти усилия приближаются к " политическому поручению" вне официальных дипломатических каналов", - передает The Wall Street Journal. "В своем выступлении в четверг перед следствием в рамках процедуры импичмента в Палате представителей Конгресса США Фиона Хилл, вторя показаниям других свидетелей, указала на усилия высокопоставленного посланника США и личного адвоката Трампа убедить президента Украины объявить о начале расследований, которые могли бы помочь Трампу в политическом плане, - передает издание. - В обмен на это украинцы в течение лета пытались организовать визит в Белый дом новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, сказала она". "Начиная с мая, стало ясно, что саму встречу в Белом доме ставили в зависимость от других вопросов, а именно от расследований и вопросов о вмешательстве в выборы в 2016 году", - подчеркнула она. "На слушаниях также присутствовал Дэвид Холмс, чиновник Госдепартамента на Украине, который показал, что к середине лета среди американских чиновников в Киеве сложилось четкое понимание того, что Трамп лично настаивает на том, чтобы правительство Украины объявило о расследовании теории вмешательства в выборы 2016 года и расследовании в отношении потенциального противника Трампа в 2020 году Джо Байдена и его сына", говорится в статье. "Это слушание ознаменовало окончание двухнедельных публичных слушаний, на которых Комитет по разведке Палаты представителей заслушал десяток свидетелей. Если не произойдет каких-либо неожиданных событий, Комитет по разведке, как ожидается, подготовит доклад, задокументировав свои выводы, который затем будет направлен в Судебный комитет, отвечающий за подготовку статей импичмента", - говорится в статье. "Демократы заявили, что Трамп злоупотребил своими полномочиями, приказав летом заморозить почти 400 млн долларов военной помощи Украине, прежде чем оказать давление на Зеленского с просьбой о проведении политических расследований в телефонном разговоре 25 июля. Помощь была разблокирована 11 сентября после того, как была подана жалоба сотрудника разведки, - напоминает издание. - Белый дом настаивает, что Трамп не сделал ничего плохого, и отмахнулся от показаний в четверг, утверждая, что свидетели не имеют прямых сведений о причине, по которой США удерживали помощь Украине". "Как это было в течение всего фарса демократов с импичментом, сегодняшние свидетели в значительной степени полагаются на свои собственные допущения, предположения и мнения", - заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. "В четверг высокопоставленные чиновники Белого дома встретились с республиканцами Сената, чтобы наметить стратегию ожидаемого разбирательства в отношении Трампа в Сенате, которое состоится, если контролируемая демократами Палата представителей проведет импичмент президента. Чиновники заявили, что, хотя пути продвижения еще не финализированы, одним из обсуждаемых вариантов было проведение двухнедельного разбирательства в Сенате", - сообщается в статье. "В своих показаниях Хилл, которая до своего ухода летом занимала должность директора по европейским и российским делам в Совете национальной безопасности, также провела различие между работой традиционного дипломатического канала и усилиями Гордона Сондленда, посла США в ЕС. Хотя, по ее словам, эти усилия часто создавали напряженность, она сказала, что поняла после просмотра показаний Сондленда накануне, что он "выполнял то, что, по его мнению, ему было поручено". Сондленд "участвовал в выполнении внутреннего политического поручения, а мы участвовали в проведении внешней политики национальной безопасности, а эти две вещи просто расходились", - подчеркнула Хилл. "В среду Сондленд дал показания о quid pro quo, связывавшей встречу в Белом доме с Зеленским и расследования, к проведению которых стремился Трамп, и объяснил, почему он считает, что помощь Украине была увязана с этими исследованиями. Республиканцы заявили, что Сондленд преувеличивает доказательства своего вывода", - пишет The Wall Street Journal. "В своем вступительном заявлении Хилл сосредоточилась на оспаривании необоснованной теории о том, что Украина вмешивалась в выборы 2016 года, которую республиканцы неоднократно выдвигали в ходе слушаний. "Некоторые из вас в этом Комитете, похоже, считают, что Россия и ее службы безопасности не проводили кампанию против нашей страны - и, возможно, почему-то, по какой-то причине, это делала Украина, - сказала Хилл. - Это вымышленный нарратив, который был разработан и распространен самими российскими спецслужбами". Конгрессмен Девин Нуньес (штат Калифорния), высокопоставленный республиканец в Комитете, ответил, что в выборы в США могла вмешиваться не одна страна. "Республиканцы считают, что мы должны серьезно относиться к вмешательству всех зарубежных стран", - подчеркнул он. "(...) По заявлению Хилл, Трамп, приняв теорию об украинском вмешательстве, проигнорировал советников, которые указывали ему, что она является ложной, и вместо этого положился на своего адвоката Руди Джулиани, который продвигал эту теорию в телевизионных выступлениях и в социальных сетях. Хилл также дала показания о кампании, которую предположительно срежиссировал Джулиани с целью дискредитировать и отстранить от должности бывшего посла США на Украине Мэри Йованович. По словам Хилл, бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон чувствовал себя не в силах остановить это, называя Джулиани "ручной гранатой", которая разорвет всех", - отмечается в материале. "(...) Джулиани признал, что озвучивал Трампу обеспокоенность относительно Йованович и подверг критике свидетелей, выступавших в четверг. "Их проблема в том, что они не согласны с нашим президентом, - указал Джулиани в текстовом сообщении. - Я не занимался политикой. Я расследовал преступления, совершенные на Украине, чтобы защитить своего клиента". Касательно Хилл Джулиани заявил: "Она и ее соотечественники не сделали ничего, чтобы разоблачить коррупцию или защитить нашего президента. Похоже, они больше беспокоились о том, чтобы защитить себя и свою ужасающую репутацию в борьбе с коррупцией на Украине". 