Австрийцы снова уходят на локдаун, разрываясь между усталостью и гневом

"В этот понедельник начинается общенациональный локдаун на три недели для всех жителей Австрии. Начиная с весны это первая страна в Европе, которая уходит на локдаун и планирует ввести обязательную вакцинацию с февраля следующего года. Австрийское общество раскололось", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Вене Изора Хиас.

"Снова для меня происходит большое изменение: я больше не могу ходить в университет, не могу видеться с друзьями так часто, как мне хотелось бы. С завтрашнего дня я много чего не смогу делать". Как и Себастьян, с понедельника на три недели все австрийцы подвергаются четвертому локдауну. Для жителей Вены речь идет даже о пятом локдауне", - говорится в репортаже.

"Это вызывает разочарование, - вздыхает Пиа, - потому что я чувствую, что привыкла к этому, хотя не хочу к такому привыкать. Я не хочу смиряться с идеей все время оставаться дома. Я бы предпочла снова вести нормальную жизнь, меня это раздражает, но я понимаю, что это необходимо". Снова закрываются магазины с товарами не первой необходимости, кафе и рестораны, культурные объекты. Локдаун стал неизбежным в этой стране с населением менее 9 млн человек, где заболеваемость в течение 7 дней превышает 1100 случаев на 100 тыс. жителей и где на сегодняшний день только 66% населения получили две дозы вакцины", - указывает автор статьи.

(...) "Мустафа Хаттат, владелец марокканского ресторана, признается, что "чувствует себя так, будто идет по бесконечному туннелю. Каждый раз повторяется один и тот же сценарий. Во время последних локдаунов мы всегда пытались что-то делать, вводить новшества с помощью идей доставки и т. д. Но теперь людям все надоело, даже моим сотрудникам. Они объявили локдаун на 20 дней, но похоже, что его продлят".

"Это катастрофа", - подтверждает Мари-Беатрис Фрёлих, владелица магазина на Грабен, торговой улице в историческом центре города. "Рождественский период является самым важным в году, обычно на нем мы делаем 30% нашего оборота. А тут у нас отнимают три недели из шести, и это губительно". Она признается, что злится на непривитых людей: "Речь идет о здоровье общества, а также и о здоровье экономики. Подвергаются опасности множество рабочих мест, я думаю, что они этого не понимают. Если экономика потерпит большие убытки, рабочие места будут потеряны. Или государство вмешается и будет инвестировать, но счета будут оплачивать наши дети и внуки".

(...) "В свою очередь, непривитые люди собрались в субботу в центре Вены. Около 40 тыс. человек протестовали против объявленных правительством мер, нового локдауна, но также и, прежде всего, против обязательной вакцинации с февраля следующего года, решения, вызвавшего глубокий раскол в австрийском обществе. Об этом свидетельствует разнообразие профилей в этом шествии: от крайне правых до тех, кто утверждает, что они левые, от сторонников теории заговора до тех, кто уже вакцинировался", - описывает журналистка.

"Многие непривитые люди ощущают себя козлами отпущения, на которых возложили полную ответственность за ухудшение санитарной ситуации в Австрии, как, например, Люна, которая работает в яслях: "Я считаю, что всю вину сваливают на непривитых, я этого не понимаю, поскольку мы должны проходить тестирование через день, чтобы выйти на работу, в то время как другие никогда не проходят тестирование, хотя они при этом так же легко могут распространять вирус".

"Большинство встретившихся митингующих заявили, что намерены продолжить акцию протеста и пока не планируют вакцинироваться. В последние дни в Австрии увеличивается пропасть между привитыми и непривитыми. Мари-Беатрис Фрёлих наблюдает это, но хочет сохранить оптимизм: "Всегда найдутся 15 или 20% людей, которые не захотят вакцинироваться, но если мы достигнем 80%, то сможем выйти из кризиса, взять его под контроль, как в других странах. В этот момент, хотя всегда будут люди, с которыми мы не согласны, я надеюсь, что общество оправится от этих разногласий".

(...) "Все же есть один пункт, по которому австрийцы приходят к согласию: кризисом можно было бы лучше управлять. "Столько ученых предсказывали приближение четвертой волны, это было лишь вопросом времени! Все было так предсказуемо, но ничего не было сделано", - негодует Сандра. Плохая коммуникация, конфликты между двумя политическими партнерами, находящимися у власти, решения, принятые слишком поздно: критика в адрес правительства, представляющего собой союз консерваторов и "зеленых", вспыхивает с новой силой", - резюмирует Le Temps.