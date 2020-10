22 октября 2020 г. Дэвид Стерн и Робин Диксон | The Washington Post Украина добивается признания борща украинским культурным наследием в ЮНЕСКО. Возможно, назревает кулинарная ссора с Россией "Шеф-повар утверждает, что не намеревался начинать восточно-европейское кулинарное столкновение. Но именно это и произошло после того, как 33-летний Евгений Клопотенко произвел выстрел из гастрономической пушки: инициировал усилия по признанию борща частью культурного наследия Украины в ЮНЕСКО, агентстве ООН по вопросам культуры", - пишет The Washington Post. "Для непосвященных борщ - это скромный красноватый свекольный суп, который часто подается с щедрой ложкой сметаны сверху. Но в его простоте таится культурное значение, выходящее за рамки границ. Кастрюля борща, булькающего на плите долгими зимними месяцами, является неотъемлемым элементом быта во многих частях Восточной Европы и краеугольным камнем концепции дома и домашнего очага в регионе. Многие страны считают это блюдо центральным в своей кулинарной традиции. Однако то, что раньше было медленно кипящим спором, теперь грозит перелиться через край", - говорится в статье. "Разногласия по поводу того, кто является хранителем наследия борща, наблюдались, в основном, между Киевом и Москвой (...). По словам Клопотенко, его действия обусловлены распространенным за пределами Украины впечатлением, что борщ - это русское блюдо. (...) "Россия, как всегда, меняет факты. Они хотят сделать борщ своим. Но это неправда", - уверяет Клопотенко на террасе своего киевского ресторана, который специализируется на современных версиях традиционных, а иногда и давно забытых украинских блюд". "(...) Его кампания, нацеленная на то, чтобы включить украинский борщ в список всемирного наследия ЮНЕСКО, началась в начале этого года с попытки пополнить им список, включающий многонациональные традиции, такие как средиземноморская диета и особые региональные блюда, такие как малавийская нсима, густая каша из кукурузной муки". "Первым шагом было добиться того, чтобы борщ был признан Министерством культуры Украины частью "нематериального культурного наследия" страны", - пишет издание, поясняя, что он собрал команду из десятка экспертов, историков кулинарии и этнографов, которые собрали рецепты в 26 регионах Украины, в том числе "фотографии и документальные свидетельства того, что рецепты передавались, по крайней мере, тремя поколениями в одной семье". (...) "Борщ состоит из пяти основных ингредиентов: картофеля, капусты, лука, моркови и свеклы", - рассказывает Марина Соботюк, заместитель Клопотенко по проекту. "Но затем люди вносят свои собственные дополнения, - продолжает она. Некоторые добавляют грибы или сушеные овощи, яблоки, груши, мясо, а в одном регионе добавляют кровь дикого кабана, что делает борщ очень темным". "Клопотенко утверждает, что борщ возник на территории современной Украины. Изначально это был похожий на борщ суп, но без свеклы. Позже в эту местность завезли свеклу, и первые рецепты борща были записаны в начале XVIII века", - говорится в статье. "(...) Комиссия одобрила включение борща в министерский список культурного наследия. (...) В следующем году украинское правительство планирует представить материалы в ЮНЕСКО. Что будет дальше, остается только гадать. Представители ЮНЕСКО в Париже заявили, что у Украины есть еще одна заявка - крымско-татарский орнамент - в список всемирного наследия, ожидающая решения, и заявка на борщ должна дождаться завершения этого процесса. По словам представителей ЮНЕСКО, проверка обычно занимает около двух лет", - отмечается в статье. "Хотя Украина надеется заявить о своих правах на борщ как можно быстрее, чиновники ЮНЕСКО указывают, что двери по-прежнему открыты и для других стран, которые могут подать свои собственные заявки в будущем. Например, в списке организации числятся различные варианты ближневосточной лепешки, известной в некоторых частях мира как лаваш, - пишет издание. - Спор о том, кому на самом деле принадлежит право хвастаться борщом, грозит вовлечь не только Украину и Россию, но также Польшу и другие страны региона". "Но это не первая кулинарная размолвка. Ранее в этом десятилетии между Ливаном и Израилем шла "хумусная война", кульминацией которой стало соперничество двух стран за создание самого большого "блюда с хумусом", чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса (Ливан победил)", - напоминает газета. (...) "С российской стороны некоторые голоса призывают к компромиссу. Борис Акимов, ресторатор и пионер движения "от фермы к столу", говорит, что борщ на самом деле не принадлежит никому. "Нельзя сказать, что он украинский или русский, - сказал Акимов. - Борщ очень популярен сейчас, и он был очень популярен 200 лет назад на Украине и в России. Я надеюсь, что борщ может быть тем, что объединяет эти страны, но не разделяет их". "Некоторые видные российские кулинары даже готовы уступить на одном фронте: лучший борщ готовят украинцы. Виктор Беляев 30 лет проработал на кремлевских кухнях, готовя для советских лидеров, а сейчас является президентом Национальной Ассоциации кулинаров России. Он не хочет спорить о происхождении блюда, но сразу же начинает мечтать о тарелке украинского борща, приправленного солидным шматом рубленого сала (просоленного свиного жира) и чеснока. "Я мечтаю о таком борще, - говорит он. - Не могу дождаться, чтобы съесть его. Это так вкусно, особенно если до этого немного выпить". "Самое главное, что мы едим вместе и смакуем наши блюда, - добавляет он. - Вы же знаете, когда люди сидят за обеденными столами, пушки молчат". "Но для украинцев, таких как Оксана Чадаева, вариант разделить наследие борща, не обсуждается. "Я полностью поддерживаю инициативу Клопотенко, - говорит она. - Борщ на 100% не имеет ничего общего с Россией". (...) Для Чадаевой борщ и дом - синонимы. "Женщины в моей семье всегда считали, что если в доме нет борща, значит, и есть нечего - борщ должен быть". Источник: The Washington Post