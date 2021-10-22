С помощью беженцев и своего лучшего друга Лукашенко хочет развалить ЕС

"Белорусский диктатор Александр Лукашенко ведет гибридную войну против ЕС. Он переправляет тысячи беженцев с Ближнего Востока через Минск в Польшу. ЕС должен понять, что закончить эту войну он сможет, только если будет вести переговоры с покровителем Лукашенко. А он находится в Москве", - пишет немецкий журнал Focus.

"В отношениях между Белоруссией и Евросоюзом речь идет не о миграции или мести за санкции, а о гибридной войне, цель которой - дестабилизировать Европейский Союз, - считает автор статьи Томас Егер. - (...) Официально президент Лукашенко отреагировал на санкции ЕС, заявив, что он больше не будет останавливать мигрантов на пути в Евросоюз. В действительности, только после этого был создан маршрут для активной переброски мигрантов. Следовало ожидать, что экономические санкции будут иметь незначительный эффект, ведь Белоруссия не одинока, в лице России у нее есть дееспособная в экономическом и военном плане опора. Поэтому совершенно маловероятно, что Россия не стоит за продолжающейся и теперь уже усилившейся переправкой мигрантов из Белоруссии в ЕС. Помимо энергетических отношений и информационных атак, у России есть еще одно поле, на котором она может дестабилизировать ЕС".

"К тому же миграционный маршрут следует рассматривать в контексте геополитического расширения влияния России в Черноморском регионе. Всем известно, что президент Путин использует любую возможность, чтобы ослабить ЕС. Российский президент никогда не скрывал своих планов".

"Хотя данные о количестве случаев пересечения границы разнятся, большинство людей, прибывающих из Ирака, Афганистана, Сирии, Пакистана и стран Северной Африки, похоже, ищут дорогу в Германию и находят ее. Их регистрируют в Германии, а не в Польше. Если в августе сюда прибыло от 400 до 700 мигрантов, то в сентябре их было уже около 2 тыс. человек, а в октябре ожидается более 3 тыс. мигрантов. Всего в августе было зафиксировано 3,5 тыс. случаев пересечения границы из Белоруссии в ЕС, а в сентябре - 7,5 тыс.", - говорится в статье.

"Мигрантов доставляют самолетом из разных городов в Минск - предположительно за 5 -7 тыс. долларов США - и затем на автобусах отправляют к границе. По сообщениям, белорусские власти оказывают им помощь в пересечении границы, например, информируя их о том, где не проводится пограничный контроль", - пишет Focus.

"Что может сделать ЕС в этой ситуации? Печальный ответ: почти ничего. Принимаемые Польшей меры по охране границы, учитывая ситуацию, оказались запоздалыми. Совместное патрулирование границы польскими и немецкими силами может оказать поддержку, но оно не переломит ситуацию. То же самое касается и усиления проверок (...). Того, что просители убежища впоследствии будут распределены между странами ЕС, судя по опыту 2015 года, ждать не стоит".

"В итоге правительства стран ЕС спасаются тем, что хотят оказать давление на авиакомпании, которые привозят мигрантов в Минск, и пригрозить туроператорам, которые продают соответствующие авиабилеты. (...) Но все эти попытки повлиять на ситуацию беспомощны и ничтожны", - указывает издание.

"Если страны ЕС хотят изменить ситуацию, им необходимо признать суть проблемы. А она заключается в стремлении дестабилизировать ЕС. Поэтому путь повлиять на белорусское правительство лежит не через туристические агентства в Северной Африке и на Ближнем Востоке, а через Москву. Именно там находится контактное лицо для переговоров по геополитической ситуации. Но следует опасаться, что сейчас в России ни одно правительство ЕС не воспринимается всерьез. (...) Расплата приближается, и в будущем взгляд все чаще будет направлен в сторону Вашингтона. Потому что именно там находится единственный союзник ЕС, которого президент Путин воспринимает всерьез", - заключает Focus.