22 октября 2021 г. Роберт Ли Хорц | The Wall Street Journal Артефакты, связанные с викингами, позволили установить точную дату появления европейцев в Северной Америке - за 5 веков до Колумба "Новый взгляд на деревянные артефакты, найденные среди руин старинного поселения, показывает, что викинги пересекли Атлантический океан и поселились в Северной Америке еще в 1021 году - ровно 1000 лет назад и почти за пять веков до знаменитого путешествия Колумба", - сообщает The Wall Street Journal. Это открытие представляет собой "первое, самое раннее свидетельство присутствия европейцев в Северной и Южной Америке (...)", - отметил Майкл Ди, эксперт по методам датирования из Университета Гронингена в Нидерландах и старший автор статьи о находке, опубликованной в среду в журнале Nature. "Артефакты, в том числе пень, ветка и кусок дерева, расколотые ударом металлического топора, были найдены в L'Anse aux Meadows недалеко от северной оконечности Ньюфаундленда, в единственном подтвержденном поселении викингов на континенте, и проанализированы с помощью нового метода радиоуглеродного датирования", - говорится в статье. "Исследователям давно известно, что викинги достигли Северной Америки ближе к концу первого тысячелетия. В 1960-х годах археологи, работавшие в LAnse aux Meadows, обнаружили руины восьми торфяных зданий с деревянным каркасом, построенных в обычном для средневековых норвежцев стиле, а также сотни деревянных, бронзовых и костяных артефактов. Считается, что там проживало не более 40 человек, и возможно, они переоборудовали длинные корабли викингов для путешествий домой", - сообщается в статье. "Однако до сих пор ученые могли только догадываться, когда викинги впервые бросили якорь в Винланде, как путешественники называли зеленый дальний берег Атлантики, или как долго они оставались там. Им пришлось полагаться на исландские саги, в которых соединяются подвиги исторических фигур и мифологических персонажей, а также на традиционные методы радиоуглеродного датирования, точность которых составляет от 200 до 300 лет". "Попытки воссоздать ранние путешествия викингов также были сопряжены с мистификациями и подделками. Например, в течение почти 50 лет ученые обсуждали подлинность карты североамериканского побережья к юго-западу от Гренландии, которая, по мнению некоторых, датирована XV веком и которая, казалось, подтверждала идею о том, что викинги были первыми европейцами, достигшими Северной Америки. В прошлом месяце Йельский университет, которому принадлежит так называемая карта Винланда, объявил, что это подделка XX века", - пишет газета. "Новое исследование, проведенное учеными из Канады и Германии, а также Нидерландов, может развеять давние сомнения относительно того, когда викинги прибыли в Северную Америку. (...) Чтобы точно определить год, когда викинги заселили это место, ученые обыскали древнее поселение в поисках деревянных артефактов, надеясь найти какие-нибудь из деревьев, выросших во время необычно интенсивного выброса космической радиации, который, как известно, произошел в 993 году. Множество заряженных частиц, возможно, спровоцированных сверхновой или гигантской солнечной бурей, заполнили атмосферу Земли углеродом-14, радиоактивным изотопом, обычно используемым при датировании древних артефактов". "В обычное время углерод-14 создается в верхних слоях атмосферы с довольно постоянной скоростью, а затем поглощается растениями, растущими на земле. Вспышка в 993 году вызвала примерно 20-кратный всплеск уровня изотопа - свидетельство чего можно обнаружить в годовых кольцах любого дерева, существовавшего то время, как отметку времени на цифровой записи. Эти штормы заряженных частиц настолько редки, что позволяют однозначно датировать время. До сих пор было обнаружено только одно такое событие, называемое событием Мияке. По словам ученых, этот всплеск радиации, который, похоже, произошел между 774 и 775 годами, вызвал самый большой и самый быстрый рост углерода-14, когда-либо зарегистрированный". "Любое дерево, существовавшее в мире в 993 году, будет содержать этот богатый углеродный уровень", - пояснил доктор Ди, который помог первым использовать всплески углерода-14 для датирования. (...) "Доктор Ди и его коллеги проверили образцы древесины, на которых были обнаружены отличительные следы порезов, оставленные металлическим лезвием - орудием, неизвестным коренным народам той эпохи, которые использовали только каменные орудия. (...) "У нас есть три деревянных артефакта с трех разных деревьев, и все они имеют одну и ту же дату, - указал доктор Ди. - Это действительно большое изменение в точности, достижимой с помощью научного датирования". Источник: The Wall Street Journal