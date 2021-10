22 октября 2021 г. Ханна Шультхайсс | Die Zeit Сначала ковид, потом депрессия "Панические атаки, отчаяние, апатия: после заражения коронавирусом некоторые люди испытывают проблемы с психикой. Связано ли это с изменениями в мозге?", - задается вопросом немецкое издание Die Zeit. "О заболевании, которое принято называть "долгим ковидом" или "постковидным синдромом", сейчас много говорят, ведь далеко не все люди, переболевшие коронавирусом, чувствуют себя по-настоящему здоровыми. Согласно недавнему исследованию, спустя несколько месяцев каждый третий продолжает страдать от вторичных симптомов (Plos Medicine: Taquet et al., 2021). Многие отмечают затрудненное дыхание, постоянное чувство усталости (утомляемости), боли в груди, голове или мышцах, а также когнитивные проблемы, в частности, плохую концентрацию внимания или проблемы с памятью. Но и психологические проблемы, такие как тревога и депрессия, тоже входят в число симптомов постковидного синдрома". "Последствия пандемии для психологического здоровья изучили, среди прочих, исследователи из Института Лейбница по изучению стрессоустойчивости в Майнце. Они включили в свой международный анализ более 40 исследований с более чем 70 тыс. участников. Результаты показывают, что с начала пандемии у населения в целом возросла тревожность и депрессивные симптомы (Globalisation and Health: Kunzler et al., 2021). Другое исследование и вовсе пришло к выводу, что в прошлом году в мире из-за пандемии было зарегистрировано примерно на 53 млн больше случаев депрессии и на 76 млн больше случаев тревожных расстройств (The Lancet: Santomauro et al., 2021)", - говорится в статье. "Таким образом, во время пандемии многие люди в целом стали чувствовать себя хуже. Но вопрос в том, может ли заражение Covid-19 вызывать дополнительные психологические проблемы. Об этом свидетельствует одно недавно опубликованное исследование. В нем изучалось, скольким людям был поставлен неврологический или психиатрический диагноз через шесть месяцев после заражения коронавирусом (Lancet psychiatry: Taquet et al. 2021). Для этого исследователи сравнили данные более 236 тыс. пациентов с Covid-19 с данными двух контрольных групп, а именно людей, которые в тот же период болели либо гриппом, либо другой респираторной инфекцией". "Действительно, чуть более чем у 13% пациентов с Covid-19 впоследствии были диагностированы аффективные расстройства, в частности депрессия, а у 17% - тревожные расстройства. В контрольных группах такие психические проблемы возникали значительно реже. Но авторы провели еще один важный тест: они проверили, не было ли у пациентов диагноза депрессии или тревожного расстройства до того, как они заболели Covid. Эти данные в какой-то степени смягчили общую картину: первичный диагноз ставился значительно реже - такие случаи составляли чуть более 4% для депрессии и 7% для тревожных расстройств. Однако разница с пациентами, перенесшими грипп и другие респираторные заболевания, осталась значительной", - отмечает издание. "Если Covid-19 действительно может привести к проблемам с психическим здоровьем, то как это можно объяснить? В некоторых случаях, вероятно, играет роль пребывание в реанимации. Так, и в случаях с другими заболеваниями известно, что после нескольких недель лечения в реанимации, например, после искусственной вентиляции легких и длительного наркоза, определенная часть пациентов впоследствии страдает от депрессии или даже посттравматического стрессового расстройства (Der Nervenarzt: Kampfhammer, 2016). Это, по-видимому, подтверждается и в первых исследованиях пациентов с Covid-19 (Journal of Internal General Medicine: Tarsitani et al., 2021)". "Но такого объяснения недостаточно, ведь многие люди, которые не были в реанимации или больнице, тоже страдают от психических проблем. Так может ли вирус оказывать прямое влияние на мозг?", - пишет Die Zeit. "Изначально предполагалось, что вирус попадает в мозг непосредственно по нервным волокнам и приводит к изменениям в нем. "Но от этой идеи о прямом поражении вирусом мозга сейчас в некоторой степени отказались, поскольку доказательств этому мало", - говорит Раймунд Хельбок, невролог из Университетской клиники Инсбрука и член правления Европейской академии неврологии. Обнаружить вирус в головном мозге удалось, но, если такое и происходит, то только у тяжелобольных пациентов, и в целом очень редко", - говорится в статье. "Поэтому в других попытках объяснить симптомы "долгого ковида" предполагается косвенное поражение мозга, либо в результате повреждений стенок сосудов, либо из-за чрезмерной активности иммунной системы. Например, при исследовании умерших пациентов с Covid-19 американские ученые обнаружили изменения в стенках мелких сосудов в головном мозге (The New England Journal of Medicine: Lee MH et al. 2021). "Эти изменения могут вызвать неврологический дефицит уже в острой фазе заболевания с тяжелым течением", - говорит Хельбок. В долгосрочной перспективе они могут привести к нарушениям памяти. Но можно ли этим объяснить депрессивные симптомы или тревогу, пока совершенно неясно". "Хельбок не склонен так считать, тем более что даже пациенты с легким течением заболевания впоследствии отмечают усталость, нарушения концентрации внимания и тревожные расстройства или депрессию. "Причина многофакторная и является предметом текущих исследований", - говорит он. По словам Хельбока, в большинстве случаев у пациентов уже имеется склонность к депрессии, которая затем усугубляется Covid-19 или обстановкой, связанной с мерами по борьбе с пандемией". "В качестве еще одной возможной органической причины обсуждается стойкая, минимальная воспалительная реакция, вызванная так называемым цитокиновым штормом. Цитокины - это белки, которые контролируют защиту организма от патогенов, - поясняет издание. - При цитокиновом шторме происходит неконтролируемый выброс цитокинов, чрезмерная реакция собственной защитной системы организма. Это приводит к воспалительным процессам во всех органах, включая мозг". "Мозг реагирует на эти воспалительные процессы целым спектром симптомов. Это могут быть когнитивные расстройства, психозы или депрессия и тревожные расстройства", - говорит Андреас Мейер-Линденберг, руководитель Центрального института психического здоровья в Мангейме". "Воспаление не только в мозге может вызывать у страдающих им людей плохое психологическое самочувствие. "Хроническое воспаление в организме, например, в легких, также может приводить к высвобождению определенных веществ", - говорит Мейер-Линденберг. Так называемых интерлейкинов, веществ-медиаторов клеток иммунной системы. "Есть целый ряд веществ, которые часто могут вызывать у людей сильную депрессию", - говорит исследователь". "В мозге пациентов, умерших от Covid-19, действительно были обнаружены подобные неврологические воспалительные процессы, хотя и в довольно легкой форме (Lancet Neurology: Matschke et al. 2020). Теперь перед исследователями стоит задача обнаружить эти воспалительные процессы в мозге и у живых пациентов". "Если вы ищете четкий вывод, то есть только один: нам нужно больше исследований", - говорит Мейер-Линденберг. Однако есть и хорошие новости, - резюмирует Die Zeit. - "Традиционные методы, которые мы уже давно используем для лечения тревожных расстройств и депрессии, так же хорошо работают и на пациентах с постковидным синдромом", - говорит Мейер-Линденберг". Источник: Die Zeit