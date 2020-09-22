Напрасные любезные приветы Москве

"На протяжении нескольких лет президент Франции Эммануэль Макрон стремится к "стратегическому партнерству" с Москвой. Но дело Навального срывает его планы", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Эти слова все еще звучат эхом: отравление российского оппозиционера Алексея Навального является "попыткой убийства", заявил Макрон на прошлой неделе в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. (...) Макрон чувствует себя одураченным поклонником", - отмечает журналист Штефан Брэндле.

"Любезные приветы Франции в адрес Москвы не впервые закончились ничем. При этом именно среди консерваторов в Париже не редко наблюдается определенное восхищение Путиным. Оно восходит к годам правления Шарля де Голля, который предпочитал искать согласия ядерной державы Франции с Советским Союзом, а не с США, которые хотели заставить европейские экс-империи следовать американскому курсу. Николя Саркози еще в 2011 году предлагал Путину "партнерство", которое - негласно - предполагало участие Германии. План потерпел неудачу из-за аннексии Россией Крыма. Последователь Саркози, социалист Франсуа Олланд, остановил поставку двух военных кораблей типа Mistral Москве (позже они были поставлены Египту) и снова заморозил отношения с Россией", - говорится в статье.

Когда президентом был избран Макрон, пророссийская фракция во французском министерстве иностранных дел снова приобрела влияние. "Летом 2019 года Макрон демонстративно принимал Путина в своей летней резиденции Брегансон, так как не смог пригласить его на саммит G-7 в Биаррице из-за возражения США. Французский президент намекнул, что, возможно, поведение Москвы в украинском вопросе вызвано жестким поведением ЕС. Германия, вероятно, восприняла это в свой адрес", - отмечает издание.

"Впрочем, покушение на Навального перечеркнуло все. Российско-французская встреча министров отменена. Макрон снова говорит на четком дипломатическом языке, как во время своей первой встречи с Путиным в 2017 году в Версале. На набережной Орсе тон снова задает критически настроенная к России и скорее дружественно настроенная к НАТО фракция. Она уже давно предостерегает от запуска газопровода "Северный поток-2", хотя и скептически относится к соответствующим санкционным угрозам США. В конце концов в строительстве участвует и крупный французский концерн Engie", - указывает автор статьи.

"(...)В то же время Макрон старается избежать впечатления, будто вопрос газопровода раскалывает Париж и Берлин. Сегодня французский президент изолирован как во внутренней, так и во внешней политике, его восточноевропейская политика зашла в тупик. Чем яснее Макрон осознает, что создать "стратегическое партнерство" с Москвой не удастся, тем больше внимания он снова обращает на отношения с Берлином. Возможно, они менее увлекательные, но в них несколько больше доверия", - полагает издание.

"Поэтому и в вопросах "Северного потока-2" французский президент хочет преследовать одну цель с Ангелой Меркель. Он ни при каких обстоятельствах не хочет поставить канцлера в затруднительное положение, например, если категорически потребует прекращения проекта. Поэтому на саммите ЕС, который состоится в Брюсселе на этой неделе, он хочет представить с Меркель тщательно согласованную позицию по "Северному потоку-2". По крайней мере она должна создать впечатление общей позиции", - пишет Frankfurter Rundschau.