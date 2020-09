22 сентября 2020 г. Себастьян Пейн и Генри Фой | Financial Times Супруг крупной донорши Консервативной партии Великобритании получал деньги от российского магната с кремлевскими связями "Супруг одного из крупнейших спонсоров Консервативной партии Великобритании получал финансирование от российского магната, предположительно связанного с Кремлем, согласно просочившимся банковским документам. Сообщается, что муж Любови Чернухиной получил 6 млн фунтов стерлингов от компании, связанной с Сулейманом Керимовым, российским миллиардером и политиком, на которого США в 2018 году наложили санкции, ссылаясь на его связи с Кремлем. Первой об этом сообщила BBC как о части 2500 "отчетов о подозрительной деятельности", отправленных банками властям США в период с 2007 по 2017 год и просочившихся в BuzzFeed News", - передает Financial Times. "Владимиру Чернухину, который занимал должность заместителя министра финансов России при Владимире Путине в период с 2000 по 2002 год, в 2016 году была отправлена сумма денег от компании с Британских Виргинских островов, связанной с Керимовым, согласно документации Deutsche Bank", - пишет издание, добавляя, что адвокаты Керимова заявили BBC, что он отрицает все обвинения и не имел никаких отношений с Чернухиной, а юристы Чернухиных заявили, что Чернухина никогда не получала денег, исходящих от Керимова или какой-либо связанной с ним компании. (...) "С 2012 года Чернухина пожертвовала 1,7 млн фунтов стерлингов Консервативной партии и попала в объективы фотокамер с премьер-министром Борисом Джонсоном, а также с двумя его предшественниками. В частности, она заплатила 160 тыс. фунтов стерлингов за участие в теннисном матче между Джонсоном и тогдашним премьер-министром Дэвидом Кэмероном", - напоминает Financial Times. "Керимов, у которого есть дипломатический паспорт, выданный в Москве, был назван Forbes в прошлом месяце самым богатым человеком России, его состояние оценивается в 25 млрд долларов. (...) Он был членом верхней палаты российского парламента с 2008 года, а в 2018 году Минфин США наложил санкции на него как на должностное лицо правительства Российской Федерации (...) ", - говорится в публикации. "Некоторые высокопоставленные консерваторы давно беспокоятся о российских деньгах в Вестминстере, особенно учитывая жесткую позицию правительства Джонсона по отношению к России. "Высокопоставленные тори опасаются, что это верхушка айсберга - они беспокоятся об этом в течение долгого времени", - заявил один высокопоставленный партийный чиновник о пожертвованиях лиц, связанных с Кремлем. "Это выглядит действительно плохо, но мы включились в это, потому что денег так много, и они нужны партии. Но я ожидаю, что о пожертвованиях от определенных людей станет известно гораздо больше ", - предположил один член британского Парламента. Пресс-секретарь Консервативной партии указал, что в Великобритании "есть люди российского происхождения, которые являются британскими гражданами и имеют демократическое право делать пожертвования политической партии. Многие были открытыми критиками Путина, и было бы совершенно неправильно и дискриминационно стричь всех под одну гребенку". Источник: Financial Times