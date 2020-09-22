ООН - ценная, но неоднозначная организация

"(...) Генассамблея ООН приняла декларацию к своей 75-й годовщине, в которой она напоминает о своих великих боевых подвигах, зачастую непризнанных или недооцененных: организация сопровождала деколонизацию и "благодаря гуманитарной помощи смягчила десятки конфликтов, спасла сотни тысяч человек", - пишет журналист Le Figaro Морен Пикар.

"В 2019 году ООН, которую когда-то поносил генерал де Голль, назвавший ее "непонятной штуковиной", обеспечила едой и медицинской помощью 86,7 млн человек в 83 странах. ООН прямо или косвенно способствовала вакцинации половины детей в мире, что позволило спасти около 3 млн жизней в год. Наконец, ООН задействует 195 тыс. миротворцев в 13 крупных операциях, в том числе в 10 операциях в Африке", - говорится в статье.

"Неудачи миротворцев, их эпизодические промахи часто попадают в заголовки газет, как произошло со случаями сексуальных злоупотреблений в Центральноафриканской Республике. Современные конфликты выявляют несостоятельность мелочной и придирчивой администрации ООН, где участники переговоров порой выбывают из игры, как, например, спецпредставитель ООН в Ливии Гасан Саламе, преемник которому так и не назначен со 2 марта", - отмечает автор статьи.

"В принятой декларации признается, что "у Организации Объединенных Наций были моменты разочарования. Наш мир еще не тот, каким его представляли наши основатели семьдесят пять лет назад. (...) Его раздирают растущее неравенство, бедность, голод, вооруженные конфликты, терроризм, отсутствие безопасности, изменение климата и пандемии".

"(...) Общеизвестно неумение ООН превращать свои достижения в медийную историю успеха, поэтому к 75-летней годовщине организация хотела воспользоваться возможностью восстановить свой имидж. Но пандемия Covid-19 положила конец этим благим намерениям. 17 сентября Фабрицио Хохшильд, заместитель генсека ООН, которому не повезло стать ответственным за подготовку изначально запланированных торжеств, все же представил результаты опроса о восприятии ООН во всем мире, опубликованного в понедельник. В 190 странах было собрано свыше 1 млн ответов на краткую анкету, в то время как 50 тыс. человек из 50 стран добровольно участвовали в опросе исследовательской организации Pew Research Center", - указывает автор статьи.

"Результат опроса дает нам представление о поразительном единстве взглядов на опасения и надежды", выраженные опрошенными, - уточняет Хохшильд. Приоритет номер один связан с улучшением доступа к основным услугам (питание и здоровье). Второй приоритет касается потребности в международной солидарности, которая в значительной степени отсутствует перед лицом пандемии 2020 года. По оценке 6 опрошенных из 10, глобальные действия ООН "изменили ситуацию", а 74% считают их "жизненно важными", - резюмирует Le Figaro.