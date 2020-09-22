"В будущем Белоруссия может принять форму российского протектората"

Сергей Медведев, российский историк, специализирующийся на постсоветском периоде, в интервью изданию Marianne излагает свое видение народного протестного движения в Белоруссии.

"(...) Путин хотел бы снова присоединить Минск к России, но не в ближайший момент, принимая во внимание существующий там политический, а также экономический кризис. Но для него не может быть и речи о том, чтобы допустить там победу "цветной революции", как это было на Украине", - отмечает Сергей Медведев.

"На сегодняшний день Путин стремится как можно лучше контролировать там ситуацию и оказывает поддержку Александру Лукашенко, чтобы тот успокоил и стабилизировал ситуацию посредством конституционной реформы, о которой он недавно объявил. В будущем, то есть примерно в 2022 году, Белоруссия, которая в 1991 году вместе с Россией стала соучредителем Содружества Независимых Государств (СНГ), может принять форму российского протектората", - считает историк.

"(...) Я не верю в смену власти в Минске. На Украине была национальная идея, был "Майдан", когда народ занял центральную площадь Киева. В Белоруссии этого пока нет, и я опасаюсь, что нынешние мирные протесты затихнут с наступлением зимы. Протестное движение очень слабое, а главное, против него выступает ультраавторитарное государство, в котором не отменена смертная казнь, а многих оппозиционеров жестоко подавляют и даже убивают", - утверждает собеседник издания.

"(...) Средний россиянин смотрит телевизор, где ему объясняют, что Запад пытается организовать в Минске цветную революцию (следует понимать путч), и он этому верит. Кстати, по данным недавнего опроса "Левада-центра", 25% из них выступают за союз двух стран. Что касается протестных митингов 2011-2012 годов в России, то они для них не более чем далекое воспоминание. Российское общество становится все более апатичным. Еще пять лет назад после убийства Бориса Немцова люди толпами выходили на демонстрации. Можно было надеяться на подобную реакцию в ответ на отравление "Новичком" Алексея Навального... Но народ молчит", - анализирует Медведев.

"(...) Когда Навальный выздоровеет, он, конечно, вернется в Россию. Станет ли он новым Манделой, новым Гавелом или новым Валенсой? С учетом полной блокировки политической системы со стороны Кремля, мне трудно представить себе, как ему удастся добиться смены режима, даже если он много сделает для демонстрации его темных сторон. В настоящее время Кремль может позволить себе делать все, что угодно: присоединять Крым, вести войну на Донбассе, покрывать отравление оппозиционера, и т. д. Запад не готов его остановить, например, прекратив покупать его газ и нефть", - рассуждает историк.

"(...) Путин хочет стать великим историком, и его фантазия в этом плане безгранична. Российская политическая элита, переживающая унижение за унижением, отчаялась из-за того, что она не может что-то изменить в безрадостном настоящем, и решила взять реванш, манипулируя беззащитным прошлым и переписывая историю. Ее главным ресурсом оказывается война за память вкупе с государственной политикой, основанной на чувстве обиды. Так, болезненная фиксация на Украине свидетельствует о глубокой постимперской травме (...)", - подчеркивает собеседник издания.