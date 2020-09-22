Почему Германия пока не предпринимает уголовно-правовых шагов в деле Навального

"Правительство ФРГ приложило огромные усилия для того, чтобы обеспечить обнаружение доказательств отравления российского оппозиционера Навального. Однако эксперты говорят, что Германия не может и не имеет права брать на себя роль мирового полицейского", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"(...) В том, что это была "попытка буквально публичной казни", не должно быть сомнений, говорит один высокопоставленный чиновник, занимающийся данным делом. Поэтому возникает вопрос: Что теперь делать с этими доказательствами? Когда будут предприняты уголовно-правовые шаги в отношении преступников?".

"Расследование с самого начало осуществлялось с такой интенсивностью, о которой прокуроры могут только мечтать, - отмечают авторы статьи Георг Масколо и Ронен Штайнке. - Сначала изучением дела занимался Институт фармакологии и токсикологии бундесвера в Мюнхене и обнаружил следы нового варианта боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия "Новичок", очень тяжело поддающегося выявлению. (...) Две другие специальные лаборатории в Швеции и Франции подтвердили результаты".

"В рамках секретной операции на первой неделе сентября их эксперты приземлились на военной части аэропорта Тегель и в сопровождении бундесвера и федерального управления уголовной полиции были доставлены в клинику Charité, - повествует издание. - (...) В реанимационном отделении происходило зрелище, достойное экранизации. По очереди появлялись шведы и французы, под их контролем врачи брали у Навального анализы крови. Все это повторилось в третий раз для прибывших в конце недели экспертов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Они тоже покинули Берлин с образцом крови. Чтобы им не пришлось возвращаться обратно в Гаагу на автомобиле, правительство ФРГ предоставило им вертолет".

"Еще до того, как канцлер Ангела Меркель обнародовала результат первого, немецкого исследования, правительство ФРГ уже подключило к делу генерального прокурора в Карлсруэ. Юристов попросили прояснить, кто в Германии мог бы взять на себя расследование преступления и возможно ли это".

"Однако они дали отрицательный ответ: так как речь не идет о военном преступлении, Германия не может и не имеет права брать на себя роль мирового полицейского и ссылаться на универсальную юрисдикцию в соответствии с Кодексом преступлений против международного права", - передает издание.

"К делу также были подключены федеральное министерство юстиции и берлинское ведомство юстиции - и их позиция была единогласной: если бы Навальный умер в Германии, расследование было бы возможным. (...) Германская юстиция также могла бы вмешаться, если бы состояние здоровья Навального значительно ухудшилось", - говорится в статье.

"Однако адвокат Николаос Гацеас из Кельна, обладающий большим опытом в международном уголовном праве, вполне видит возможность заняться этим делом. "Яд оказывал свое вредоносное воздействие и в Германии. Поэтому и Германию можно рассматривать как место преступления", - считает он. Константин фон Нотц, политик из партии "Зеленые" и член комитета бундестага по контролю над деятельностью спецслужб, призывает: "немецкая юстиция может и должна внести свой вклад" в расследование. В конце недели политик из партии ХДС Норберт Реттген, специализирующийся на внешней политике, выступил с идеей проведения политического расследования ООН в качестве альтернативы".

"Даже в федеральном правительстве есть те, кто выступает за расследование уголовного дела. Чем серьезнее обвинение, тем важнее максимальная прозрачность в расследовании, аргументируют они. Но пока верх одерживает точка зрения, согласно которой Россия все равно не признает никакого результата. К тому же тогда придется раскрыть, какими методами анализа и обнаружения располагают западные лаборатории, чтобы выявить даже минимальное количество яда. Это в свою очередь упростит его усовершенствование до той степени, что обнаружить его более будет невозможно. Имеется и риск того, что формула попадет не в те руки. Пока эта военная и разведывательная логика берет верх над юридической", - констатирует издание.

"Во всяком случае министерство иностранных дел ФРГ уже холодно сообщило российскому послу, что образцы крови Навального не будут предоставлены. В конце концов их более чем достаточно в больнице Омска и в других местах в России. Однако в ближайшее время Берлин намерен опубликовать результат исследований международных экспертов по химическому оружию из ОЗХО", - сообщает Süddeutsche Zeitung.