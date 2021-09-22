Сколько часов свободного времени в день нужно, чтобы быть счастливым?

"Американские исследователи попытались определить количество времени, посвященного досугу, которое нам потребуется ежедневно для того, чтобы быть счастливыми. Выяснилось, что нехватка времени для себя вредна, однако вреден и его избыток", - пишет журналистка Le Figaro Юлия Мокдад.

(...) "В идеальном мире, сколько часов свободного времени вам хотелось бы иметь каждый день, чтобы гарантированно добиться счастья? Такой вопрос поднимался в исследовании, опубликованном 9 сентября в журнале American Psychological Association. Статья, претендующая на звание одной из первых, исследующих проблему свободного времени в условиях его недостаточности и избытка, превозносит достоинства "золотой середины". Согласно выводам исследователей из американских университетов, чтобы быть счастливыми, нам потребуется в среднем от 2 до 5 часов свободного времени - имеется в виду период досуга", - говорится в публикации.

"Чтобы прийти к такому заключению, исследователи разделили свой анализ на три этапа. Они начали с анализа данных примерно 22 тыс. американцев, которые в период с 2012 по 2013 год участвовали в опросе о своем распорядке дня. Они должны были подробно описать течение последних 24 часов, а затем оценить возникшее в результате блаженное состояние", - указывает журналистка.

(...) "Анализ результатов, что неудивительно, показывает, что приятное чувство усиливается с увеличением свободного времени. Чтобы быть счастливыми, нам нужно в среднем от 2 до 5 часов свободного времени в день. Но если у нас его оказывается больше, мы не станем от этого радостнее. Это объясняется тем, что кривая благополучия, разработанная исследователями, снова падает через 5 часов", - пишет Le Figaro.

"Наши результаты показывают, что получение в свое распоряжение целых свободных дней, которые следует заполнить по собственному усмотрению, также может оставить человека несчастным", - прокомментировала Марисса Шариф, ведущий автор статьи. Идеальным вариантом, по ее мнению, было бы "дать себе запас времени по 2 часа в день, в течение которых вы позволяете себе осуществлять свои желания".

"Счастье, ощущаемое в свободное время, зависит и от того, как вы им распоряжаетесь. Поэтому исследователь призывает проявить активность и посвятить это время деятельности, стимулирующей три потребности, присущие благополучию: это автономность, то есть время, которое можно полностью присвоить себе; взаимодействие с другими, то есть включение в общественную жизнь и разделение времени с другими людьми; и, наконец, ощущение собственной компетентности, которое мы подпитываем, придавая нашим действиям цель и смысл", - резюмирует издание.