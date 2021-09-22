Химики раскрывают секрет портрета Лавуазье

"Словно в качестве намека истории, химика Антуана Лавуазье выследили и представили в новом свете... химики. Это уже чересчур!" - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Фабьен Губе.

"Группа ученых и консерваторов Метрополитен-музея в Нью-Йорке ("МЕТ") обнаружила под знаменитым портретом французского химика и его жены Марии-Анны Пьеретты элементы, которые были явно закрашены, конечно же, ради того, чтобы супруги выглядели скромными людьми, тогда как оба они жили на широкую ногу и приближалась Революция. Эти открытия, потребовавшие использования передовых технологий, были опубликованы в конце августа в журнале Heritage Science", - говорится в статье.

(...) "Картина "Портрет Антуана Лорана Лавуазье и его жены Марии Анны", о которой идет речь, была завершена в 1788 году Жаком-Луи Давидом, она является основным произведением МЕТ с почти 2,50 м в высоту и фигурами в натуральную величину", - указывает автор публикации.

"Пара находится в кабинете Лавуазье. Последний, одетый в черное, делает записи, сидя за столом, на котором возвышается химическое оборудование. (...) Она одета в большое белое шифоновое платье, на ней парик с завитыми локонами, как это было модно в конце XVIII века", - пишет Le Temps.

(...) "Эти двое французов были типичной парой интеллектуалов эпохи Просвещения. Лавуазье считается отцом современной химии, он известен открытием окисления компонентов воздуха и воды, но особенно важным его вкладом в "химическую революцию" стало открытие закона сохранения массы (отсюда его знаменитая фраза "Ничего не потеряно, ничего не создано, все трансформируется", которую он произнес он перед Академией наук в 1777 году). Мария-Анна была не просто секретарем, но и его сотрудницей: она работала с ним в его лаборатории"- напоминает журналист.

(...) "Команда Сильвии Сентено проанализировала пигменты, использованные Жаком-Луи Давидом, с помощью методов микроскопии и спектроскопии, и таким образом выделила оригинальную композицию картины, которая впоследствии была закрашена художником", - говорится в статье.

"Под растрескавшейся в течение веков краской ученые обнаружили рисунок живописца. Поскольку в состав грифеля карандаша обычно входит углерод или свинец, они оставляют, даже когда они закрашены, следы, которые поглощают свет иначе, чем пигменты краски. Освещая холст инфракрасным излучением и снимая его на камеру, чувствительную к этим длинам волн, ученые смогли обнаружить невидимое", - отмечает Губе.

(...) "То, что увидели ученые, говорит о совсем другой истории. Научные инструменты, стоящие на столе, являются более поздними добавлениями, из чего можно предположить, что записи, сделанные Лавуазье, могут не иметь ничего общего с химией, а скорее были посвящены его работе в качестве откупщика, или сборщика налогов для короля Людовика XVI. Вокруг его руки и на его плечи накинута струящаяся красная мантия", - описывает автор статьи

"Что касается Мария-Анны, то она изначально носила на голове внушительную красно-черную шляпу, отделанную лентами и цветами, модную в 1787 году среди аристократов", - говорится далее.

"На заднем плане полка с книгами тоже была стерта. Возможно потому, что на ней виднелись названия, которые не слишком нравились третьему сословию? Во всяком случае, влюбленные предстают в новом свете: это уже не два серьезных интеллектуала эпохи Просвещения, а двое состоятельных людей, наслаждающихся аристократическим комфортом", - комментирует журналист.

"Мы так никогда и не узнаем, произошли ли эти изменения по усмотрению художника-виртуоза, который, как отмечают авторы исследования, знал, как идеально скрыть свои изменения, - или же их попросили супруги Лавуазье", - указывает издание.

"Однако подобного замазывания фактов оказалось недостаточно для того, чтобы спасти Лавуазье, который был гильотинирован в 1794 году по обвинению в том, что он воспользовался своим статусом сборщика налогов для обогащения за спиной народа", - резюмирует Фабьен Губе.