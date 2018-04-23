Кремль не может позволить себе допустить разрушения империи Олега Дерипаски

Алюминиевый магнат, затронутый санкциями, ищет новые каналы сбыта для своей продукции, пишет корреспондент Le Monde в Москве Изабель Мандро.

Начались переговоры с Китаем, но в настоящий момент каждый проходящий день вынуждает миллиардера искать, где складировать тонны металла, поскольку два больших оператора рынка - Лондонская биржа металлов (LME) и Comex в Нью-Йорке - приняли решение закрыть перед ним двери своих складов, говорится в статье.

Ценные бумаги второго мирового производителя алюминия потеряли в цене в Гонконге почти 50%. Четыре члена совета директоров "Русала", все иностранцы, хлопнули дверью, в том числе глава компании Glencore, которая является одним из главных его акционеров и клиентов, сославшись на статью о форс-мажорных обстоятельствах, передает журналистка.

Разгром Олега Дерипаски - это не только потрясение, вызвавшее резкий скачок цен на алюминий. Оно отчасти повлекло за собой снижение курса рубля, оторванное от цен на нефть, и опосредованным образом вызвало живую обеспокоенность в России в связи с последствиями для экономики и занятости, комментирует Мандро.

В одной лишь компании "Русал" трудится 61 тыс. наемных работников - в подавляющем большинстве россияне - не говоря уже о субподрядчиках. Многие промышленные моногорода полностью зависят от ее деятельности, и уже стали намечаться различные кошмарные сценарии, продолжает автор.

"Источники, близкие к "Русалу", указывают на возможное сокращение 10-15% работников на иркутских и братских заводах, если "Русал" не сможет продать Китаю алюминий, от которого отказались традиционные покупатели", - передало в пятницу 20 апреля агентство "Интерфакс".

50-летний Олег Дерипаска, чье состояние оценивается в 3,8 млрд долларов (3,1 млрд евро), - один из самых крупных промышленников страны, говорится в статье.

Многие опасаются последствий для его бизнес-империи из-за трудностей флагманской компании "Русал", экспортировавшей порядка 17% своей продукции в США, указывает журналистка. "Самое время национализировать эту компанию, выкупить по минимальной цене, по которой она сегодня стоит, и дальше это запустить как государственный инвестиционный проект", - заявил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

У российского государства, судя по всему, на то нет ни желания, ни финансовых возможностей, но с политической точки зрения Кремль не может позволить себе допустить разрушения империи Олега Дерипаски, сопоставимой по своему масштабу с компаниями Boeing или Johnson & Johnson в США, по данным агентства Bloomberg. Зависимость отдельных регионов слишком сильна, и потенциально существует риск социальных волнений, приобретающих особую опасность, поскольку 7 мая Владимир Путин должен официально пройти очередную церемонию инаугурации президента Российской Федерации, напоминает Мандро.

На этот раз магнат Виктор Вексельберг, сам затронутый американскими санкциями, выступил перед премьер-министром Дмитрием Медведевым в ходе встречи, организованной 17 апреля при участии Российского союза промышленников и предпринимателей. Трудности этого миллиардера, возглавляющего промышленную бизнес-группу в сфере энергетики, также отчасти связаны с компанией "Русал", одним из акционеров которой он является, говорится в статье.

В пятницу 20 апреля, в кулуарах встречи Международного валютного фонда в Вашингтоне, глава Минфина России Антон Силуанов упомянул о создании структуры, предназначенной для поддержки компаний, попавших под санкции, которые оценили свои нужды в 100 млрд рублей (1,3 млрд евро), передает журналистка.