Экономические проблемы подрывают обещание Путина, что пандемия находится "под контролем"

"На фоне того, что большая часть страны находится на строгой изоляции, россияне, расстроенные тем, как президент Владимир Путин действует в ситуации с пандемией коронавируса, в понедельник виртуально вышли на улицы, прикрепив гневные комментарии к правительственным зданиям на Яндекс.Картах, самом популярном навигационном приложении в России. (...) Путин утверждает, что "ситуация в целом находится под контролем", но реальность экономических затруднений в России быстро становится очевидной, а количество случаев коронавируса продолжает расти", - пишет Financial Times.

"Хотя Россия имеет подушку безопасности в 165 млрд долларов, базирующуюся на ее нефтегазовом богатстве, Кремль неохотно тратит эти деньги во время обвала нефтяного рынка, который превратил его важнейший поток дохода в тонкую струйку. Из-за нерешительности Путина Россия оказалась в ловушке между необходимостью увеличения государственных расходов для смягчения последствий пандемии и выполнением существующих бюджетных обещаний, которые являются ключом к его планам потенциально оставаться у власти до 2036 года", - говорится в статье.

"Общественное доверие к администрации Путина демонстрирует признаки ослабления. Левада-центр, последний независимый российский центр изучения общественного мнения, сообщил, что рейтинг одобрения Путина упал до 63% в марте, достигнув самого низкого уровня с ноября 2013 года. "[Правительство] считает, что у людей есть подушки безопасности и они могут справиться с отсутствием дохода в течение одного или двух месяцев, - сказал Сергей Гуриев, профессор экономики в парижской Школе политических наук. - Чтобы разбудить Путина, действительно нужна катастрофа. Кажется, он работает в нормальном режиме, и это пугает".

Издание отмечает, что общественная критика была во многом сосредоточена на ограниченном пакете государственной поддержки в размере 2 трл рублей (26 млрд долларов), "который не идет в сравнение с теми, что были выделены в других европейских странах" - (...) вместо государства "олигархи и крупные предприятия предоставляют денежные пожертвования и закупают медицинское оборудование для поддержки мест, где расположены их промышленные активы".

"В то время как растущее число случаев Covid-19 является причиной для беспокойства, еще большие опасения вызывает падение цен на нефть, которые на этой неделе ненадолго стали отрицательными в США. (...) "Россия находится между молотом и наковальней: она является экспортером нефти, и около 50% консолидированного бюджета может свестись к нулю. Поэтому, конечно, они осторожны в отношении обещаний расходов", - сказала Элина Рыбакова, заместитель главного экономиста Института международных финансов.

"(...) Несколько экспертов указали, что ограниченных прямых государственных расходов может быть недостаточно, чтобы облегчить страдания россиян в связи с крахом. В докладе, опубликованном фондом "Либеральная миссия", группа либеральных экономистов призвала Кремль задействовать фонд национального благосостояния для прямых выплат гражданам, а также субсидий малому бизнесу для оплаты арендной и заработной платы. "Черные дни уже наступили, но [Путин] думает, что эти дни будут длиться долго... поэтому он не хочет растратить их в течение следующих двух или трех лет", - сказал Гуриев, один из подписавших доклад.