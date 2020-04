23 апреля 2020 г. Генри Фой и Макс Седдон | Financial Times Экономические проблемы подрывают обещание Путина, что пандемия находится "под контролем" "На фоне того, что большая часть страны находится на строгой изоляции, россияне, расстроенные тем, как президент Владимир Путин действует в ситуации с пандемией коронавируса, в понедельник виртуально вышли на улицы, прикрепив гневные комментарии к правительственным зданиям на Яндекс.Картах, самом популярном навигационном приложении в России. (...) Путин утверждает, что "ситуация в целом находится под контролем", но реальность экономических затруднений в России быстро становится очевидной, а количество случаев коронавируса продолжает расти", - пишет Financial Times. "Хотя Россия имеет подушку безопасности в 165 млрд долларов, базирующуюся на ее нефтегазовом богатстве, Кремль неохотно тратит эти деньги во время обвала нефтяного рынка, который превратил его важнейший поток дохода в тонкую струйку. Из-за нерешительности Путина Россия оказалась в ловушке между необходимостью увеличения государственных расходов для смягчения последствий пандемии и выполнением существующих бюджетных обещаний, которые являются ключом к его планам потенциально оставаться у власти до 2036 года", - говорится в статье. "Общественное доверие к администрации Путина демонстрирует признаки ослабления. Левада-центр, последний независимый российский центр изучения общественного мнения, сообщил, что рейтинг одобрения Путина упал до 63% в марте, достигнув самого низкого уровня с ноября 2013 года. "[Правительство] считает, что у людей есть подушки безопасности и они могут справиться с отсутствием дохода в течение одного или двух месяцев, - сказал Сергей Гуриев, профессор экономики в парижской Школе политических наук. - Чтобы разбудить Путина, действительно нужна катастрофа. Кажется, он работает в нормальном режиме, и это пугает". Издание отмечает, что общественная критика была во многом сосредоточена на ограниченном пакете государственной поддержки в размере 2 трл рублей (26 млрд долларов), "который не идет в сравнение с теми, что были выделены в других европейских странах" - (...) вместо государства "олигархи и крупные предприятия предоставляют денежные пожертвования и закупают медицинское оборудование для поддержки мест, где расположены их промышленные активы". "В то время как растущее число случаев Covid-19 является причиной для беспокойства, еще большие опасения вызывает падение цен на нефть, которые на этой неделе ненадолго стали отрицательными в США. (...) "Россия находится между молотом и наковальней: она является экспортером нефти, и около 50% консолидированного бюджета может свестись к нулю. Поэтому, конечно, они осторожны в отношении обещаний расходов", - сказала Элина Рыбакова, заместитель главного экономиста Института международных финансов. "(...) Несколько экспертов указали, что ограниченных прямых государственных расходов может быть недостаточно, чтобы облегчить страдания россиян в связи с крахом. В докладе, опубликованном фондом "Либеральная миссия", группа либеральных экономистов призвала Кремль задействовать фонд национального благосостояния для прямых выплат гражданам, а также субсидий малому бизнесу для оплаты арендной и заработной платы. "Черные дни уже наступили, но [Путин] думает, что эти дни будут длиться долго... поэтому он не хочет растратить их в течение следующих двух или трех лет", - сказал Гуриев, один из подписавших доклад. Источник: Financial Times