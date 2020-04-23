В Мексике наркокартели вкладываются в благотворительность для борьбы с Covid-19

"(...) На откалиброваных для просмотра в интернете кадрах видно, как на складе в городе Гвадалахара, на западе Мексики, несколько сотрудников наполняют посылки продуктами долгого хранения для пожилых и нуждающихся этого района; они в тканевых масках с изображением Хоакина "Эль Чапо" Гусмана, известного мексиканского наркобарона, которого в прошлом году приговорили к пожизненному заключению в Соединенных Штатах. На коробках красуется усатое лицо Чапо и надпись стилизованными буквами "ElChapoGuzman.com", - пишет Le Figaro.

"(...) В такой схеме нет ничего нового. От пачек макарон до телевизоров, "покупка поддержки людей путем распределения товаров является обычной практикой в Мексике, которую всегда использовали преступные группы и политики", - подчеркивает Фалько Эрнст, специалист по организованной преступности в аналитическом центре "Международная кризисная группа". - Новым сегодня является то, что несколько групп усилили эти рассылки и сопровождающую их пропаганду, чтобы предать своим действиям гласность".

"(...) Такая практика ориентирована на наиболее маргинальные сообщества в стране, она направлена на то, чтобы получить поддержку там, где отсутствие государства ощущается наиболее сильно. Поскольку 42% населения живут за чертой бедности и 56% рабочих не имеют никакой социальной защиты, у картелей нет затруднений с выбором. Эпидемия коронавируса еще больше усугубила существующее неравенство, нарушая сложившийся баланс, при котором обеспечивалось выживание наиболее уязвимых, - говорится в статье. (...) "Подобная доброта нам дорого обойдется, - предупреждал на этой неделе Франсиско Ривас, директор Национальной гражданской обсерватории в издании El Universal. - Организованная преступность всегда предлагала "plata o plomo" (деньги или свинец): если ты примешь мои условия, то у тебя будут деньги, если ты откажешься от них, то ты умрешь".

"В понедельник, 20 апреля, на пресс-конференции президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор вышел из себя: "Это не помогает", - заявил он, призывая криминальные группировки "прекратить свое бахвальство". Однако общественность не забыла снимок, на котором глава государства пожимал руку матери Чапо Гусмана во время визита в его родной город Бадирагуато в конце марта. "Если президент продолжит проявлять уважение к семьям наркоторговцев, то восстановить утраченную территорию будет невозможно", - предостерегает Ривас.

"В Мексике 12-летняя лобовая война властей с незаконным оборотом наркотиков не разрушила картели, а лишь разделила их на фрагментарную мозаику, состоящую из более или менее авторитетных групп, которые воюют за территорию в ходе бесконечных столкновений, - отмечает автор статьи. "Для многих из них поставлено на карту их выживание, - говорит Фалько Эрнст. - Наличие социальной базы вдруг стало приоритетом для того, чтобы защититься от наступления в то время, когда их бизнес терпит потери".

"Картели тоже не застрахованы от экономического спада, вызванного пандемией. Резкое сокращение морских и воздушных перевозок парализует их снабжение, а закрытие отелей, баров и ресторанов затрудняет продажи и рэкет. Наличных денег не хватает, подчеркивает Эрнст, указывая на то, что "некоторым картелям пришлось приостановить выплату заработной платы внутри своей организации". Эксперты предупреждают, что нехватка заработка может привести к вспышке насилия в Мексике, поскольку преступные группировки ищут альтернативные источники поступления денежных средств. "Прямо сейчас они раскрывают для себя сложившуюся ситуацию. Но что будет через несколько недель? Чтобы удержаться на плаву, некоторые из них в период передышки могут сосредоточиться на гражданских лицах и заняться вымогательством и выкупом". Тем более что власти полностью захвачены борьбой с коронавирусом", - пишет Le Figaro.

"(...) Ошибка заключается в том, что правительство поддается соблазну сократить средства на общественную безопасность ради управления пандемией. Это может превратиться в бомбу замедленного действия", - анализирует Эрнст.