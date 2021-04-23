Непрекращающиеся сомнения по поводу проведения Олимпийских игр в Токио

"(...) До сих пор японские официальные лица исключали вариант отмены Олимпийских игр в Токио. Теперь это уже не так. Перед лицом четвертой волны заражения правительство рассматривает возможность введения нового чрезвычайного положения в области здравоохранения в столице страны, в Осаке и в департаменте Хиого", - пишут корреспонденты Le Monde в Токио Филипп Понс и Филипп Месмер.

"Если пандемия продолжит усугубляться, то проводить Олимпийские игры неуместно", - заявил 20 апреля Котаро Нагасаки, губернатор префектуры Яманаси, расположенной к юго-западу от Токио.

"(...) На высшем уровне больше нет единства. "Если не будет другого решения, нам придется без колебаний отменить Олимпийские игры в Токио", - заявил 15 апреля по телевидению генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никаи.

"(...) Когда Япония получила право проведения летних Олимпийских игр в 2013 году, это представлялось как символ возрождения: переворачивалась страница стихийных бедствий (землетрясение, цунами и ядерная катастрофа) 11 марта 2011 года. Менее чем за сто дней до их открытия, в самый разгар пандемии, энтузиазм сменился скептицизмом, а затем и открытым противодействием этому событию со стороны большинства японцев", - говорится в статье.

"(...) С 12 апреля все больше и больше японских городов принимают новые ограничительные меры из-за ухудшающейся санитарной ситуации, больницы доведены до предела своих возможностей. (...) Что касается вакцинации, то она только началась: вакцинировано 0,9% населения. Это самый низкий показатель среди промышленно развитых стран. Сколько будет вакцинированных через три месяца? - задумываются авторы публикации. - По мнению Кэнтаро Ивата, врача-эпидемиолога, профессора Университета Кобе, "ситуация серьезнее, чем год назад", когда Олимпийские игры были отложены, и отстаивание их проведения "безответственно и аморально с точки зрения здоровья". Такую позицию разделяют исследователи в Британском медицинском журнале".

"До новой волны заражения, которая началась еще до отмены предыдущего чрезвычайного положения в области здравоохранения в конце марта, Япония, когда больше, когда меньше, сдерживала пандемию, даже зафиксировав снижение смертности в 2020 году. Но несмотря на превентивные меры, которые еще предстоит доработать, если собрать в нескольких точках Японского архипелага почти 80 тыс. иностранцев со всего мира, это рискует превратить Олимпийские игры в "фестиваль вариантов" и ускорить заражение", - комментируют журналисты.

"Планируются меры по предотвращению подобной ситуации, такие как выделение тысяч врачей и медсестер для оказания медицинской помощи спортсменам, тренерам, официальным лицам и журналистам - отозванным из службы здравоохранения. В условиях нехватки медицинского персонала такая мера обещает стать довольной щекотливой для японцев", - отмечается в статье.

"Зачем же идти на такой политический и санитарный риск? Правительство утверждает, что ради выполнения взятых на себя обязательств. Похвальная озабоченность, под которой скрывается вопрос о национальной гордости: отказ от Олимпийских игр досадно напомнил бы об Олимпийских играх 1940 года в Токио (отмененных из-за войны) и о потере лица в отношении Китая, который в начале 2022 года станет местом проведения зимних Олимпийских игр, и не преминет высмеять провал своего соседа", - пишут Понс и Месмер.

"Упорство правительства Ёсихидэ Суги в основном связано с поставленными на карту финансовыми интересами: затраты на Олимпийские игры подскочили до 15,4 млрд долларов (12,8 млрд евро). Спонсоры вложили в них 3,3 млрд долларов. Мощное рекламное агентство Dentsu, тесно связанное с Либерально-демократической партией и имеющее исключительные права на продвижение Олимпийских игр, заключило контракт с Международным олимпийским комитетом (МОК) и ожидает от него прибыли, способной преодолеть финансовые трудности. 73% доходов МОК зависят от прав на трансляцию Олимпийских игр", - продолжают журналисты.

"Помимо отсутствия разнообразных доходов, придется возмещать стоимость билетов (поскольку иностранных зрителей не будет) и баснословно дорогих прав на трансляции, проданных каналам по всему миру. Отмена для МОК будет гораздо более затратной, нежели рискованные с точки зрения здоровья Олимпийский игры", - говорится далее.

"Одержимость идеей проведения Олимпийских игр также отражает многогранное переплетение интересов "железного треугольника", сформированного ЛДП, высшей администрацией и бизнес-сообществом, тем, что называлось Japan Inc. в те времена, когда Японский архипелаг впечатлял весь мир своим бурным подъемом (1960-1990), - говорится в статье. "Важную роль играет система, о которой идет речь: это сговор влиятельных лобби, которые здесь называют "деревнями" ["спортивная деревня", "медицинская деревня", "ядерная деревня"...], - утверждает политолог Коити Накано из Софийского университета в Токио. - Их члены склонны к неприятию, инерции и безответственности. Они сфокусировались на Олимпийских играх и неспособны противостоять реальности пандемии".

"(...) Такое попустительство способствует непрозрачности присуждения государственных контрактов и связано с ошибками антикризисного управления, сожалеет Казуко Судзуки, политолог из Токийского университета. "Недостатки антикризисного управления в Японии проистекают из приоритета, отдаваемого краткосрочным мерам в ущерб долгосрочной перспективе. Проблема структурная". Проведение Олимпийских игр в разгар пандемии может стать еще одной тому иллюстрацией - не без риска для здоровья", - резюмируют Филипп Понс и Филипп Месмер.