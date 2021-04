23 апреля 2021 г. Кэтрин Кларк | The Wall Street Journal Новейший символ статуса для богатых домовладельцев: трофейные деревья "Несколько десятков лет Уолтер Акри управлял скромным бизнесом по благоустройству территорий в Дирфилд-Бич, штат Флорида. (...) Несколько лет назад он обнаружил прибыльный нишевый бизнес: помогать супербогачам Южной Флориды находить трофейные деревья - новейший символ статуса для самых обеспеченных американцев", - пишет The Wall Street Journal. "61-летний Акри, так называемый брокер по деревьям, регулярно возит своих богатых клиентов по Южной Флориде в поисках идеального дерева для их сада, будь то гигантский капок, огромный дуб с кроной, баобаб, фикус или баньян. Вместе они осматривают деревья в садах других людей и около местных предприятий, а затем обращаются к владельцам с предложением. Затем Акри должен найти способ перевезти дерево на территорию клиента. Иногда это предполагает использование длинной грузовой платформы, баржи или даже 300-тонного крана. Для перемещения самых больших деревьев Акри разработал свою собственную технику, распил дерева. Она предполагает вертикальное распиливание дерева на несколько частей с помощью пилы длиной 6 футов со специально закаленными пластинами, транспортировку отдельных частей до места, затем сборку дерева с помощью стального авиационного троса, стяжных ремней и болтов", - говорится в статье. (...) "В то время как трофейные деревья являются общенациональным трендом, брокеры по деревьям в Майами получают особую выгоду из-за разнообразия доступных деревьев в этом районе. Городская система каналов также упрощает транспортировку деревьев на лодке без необходимости срезать кроны деревьев", - пишет газета. "По словам Акри, в последние годы он работал над высадкой массивных деревьев во владениях, принадлежащей таким знаменитостям, как певец Энрике Иглесиас. Недавно он оценил перемещение одного дерева на остров Индиан-Крик в Майами для одного богатого домовладельца примерно в 250 тыс. долларов. Ландшафтные архитекторы, работающие с известными людьми, сообщают, что их столы наполняются соглашениями о неразглашении как никогда раньше, поскольку супербогатые ищут уединения в своих садоводческих предприятиях", - отмечается в статье. "Тим Джонсон, партнер Fernando Wong Outdoor Living Design в Майами, говорит, что это знак того, что они переживают большой успех. "Это самый загруженный период, который когда-либо был в этом бизнесе, и мы делаем вещи в поразительных масштабах", - рассказал он, отметив, что в последнее время несколько клиентов его фирмы купили дома рядом со своими, чтобы снести их и построить сад побольше. Несколько лет назад у Джонсона был клиент, который победил великого баскетболиста Майкла Джордана в войне ставок за 45-футовый дуб с густой кроной, который Джонсон описывает как идеальное дерево. Сделка по дубу закрылась шестизначной цифрой". (...) "Однажды Акри вступил в спор с Иглесиасом о том, в какую сторону должно смотреть дерево, которое он устанавливал на его участке; Акри считал, что изгиб дерева должен отклоняться от дома, как это бывает в естественном мире, но Иглесиас хотел, чтобы оно изгибалось в сторону дома. Вопреки собственному мнению, он поступил так, как хотел Иглесиас. Спустя некоторое время певец попросил развернуть дерево обратно, говорит он. (...) (...) "Самые важные деревья могут варьироваться в цене от десятков тысяч до сотен тысяч долларов в зависимости от их внешнего вида и сложности доступа к ним. "Если оно у кого-то на заднем дворе, и повсюду линии электропередач, и мне нужно использовать суперкран, чтобы добраться до него, тогда оно будет стоить не так дорого, - поясняет Акри. - А вот если дерево где-то на воде, и я могу подъехать к нему на барже и перевезти его в другой дом, расположенный на воде, тогда это дерево будет стоить намного больше". "По словам Акри, деревья, подобные тому, которое он доставил на остров Индиан-Крик, большому баньяну, вызывают особые трудности, поскольку его сотрудникам не разрешается провозить на остров крупное оборудование по мосту. Все оборудование должно доставляться на барже. Некоторые владельцы деревьев охотнее других продают их богатым покупателям. Акри отмечает, что некоторые скептически относятся к его предложению и думают, что он пытается их обокрасть. Другие испытывают сентиментальную привязанность к своим деревьям". "Иногда они не продадут его и за миллион долларов, - сказал он. - Иногда его посадила бабушка, или они посадили его для своего отца, или что-то в этом роде. Такие деревья ты не получишь никогда". "Поиск идеального дерева иногда уводит домовладельцев далеко. Девелопер из Лос-Анджелеса Майкл Чен рассказывает, что ему потребовалось 18 месяцев обсессивных поисков и планирования, прежде чем он, наконец, установил идеальный центральный элемент для дома стоимостью 65 млн долларов, который он строил в Беверли-Хиллз. Он называет это "деревом жизни". Большое 150-летнее оливковое дерево, привезенное из Тосканы, стоит в центре дома, обрамленное стеклянным внутренним двором, окруженное неглубоким отражающим бассейном и возвышающееся на мраморном фоне (...). Потребовалось 15 рабочих и 110-тонный кран, чтобы поднять дерево примерно на 60 футов в воздух и безопасно опустить его в дом. По его словам, на время перемещения дерева была перекрыта улица (...). (...) В целом, по подсчетам Чена, хотя само дерево стоило всего около 17 тыс. долларов, стоимость его доставки из Тосканы туда, где его нужно было установить, обошлась ему в дополнительные 40 тыс. долларов". (...) "Ландшафтный дизайнер из Нью-Йорка Дебора Невинс рассказывает, что (...) однажды ее клиент вез большую магнолию для своего сада на вертолете, потому что тракторный прицеп не справился бы с крутыми поворотами на извилистых дорогах Беверли-Хиллз, где находился дом. (...) (...) "По словам Джонсона, критика в отношении того, что процессы доставки дерева подвергают его риску, иногда неуместна, поскольку они часто спасают деревья, которые в противном случае были бы вырублены. Его фирма недавно привезла капок высотой 90 футов для отеля Four Seasons в Surf Club в Майами. Ранее дерево принадлежало местной сахарной компании в Центральной Флориде. Некоторые местные жители возмущались, что срубать совершенно здоровое дерево, чтобы заново высадить его в роскошном отеле - неправильно. "Когда мы его сажали, люди обвиняли нас в злоупотреблениях, но на самом деле дерево собирались вырубить, - рассказывает он. - Владелец бизнеса опасался, что во время урагана оно упадет и раздавит их. (...)". "По его словам, для Surf Club это не такая уж большая проблема, потому что они могут позволить себе тщательно ухаживать за деревом. Акри указывает, что у него большой опыт в сохранении живых деревьев. Он придумал свою технику распила дерева перед транспортировкой много лет назад после того, как некоторые особенно требовательные клиенты настаивали на том, чтобы деревья доставлялись на их участок с неповрежденной кроной, а не со срезанной. Они не хотели ждать, пока листья вырастут снова. (...) С тех пор он перевез сотни деревьев, используя эту технику. Он утверждает, что вертикальный разрез деревьев, при котором каждый кусок сохраняет част корня и листвы, превращает их в отдельные организмы. В то время как кора вокруг них растет как вокруг единого целого, внутри они фактически представляют собой отдельные живые деревья", - рассказывает The Wall Street Journal. "Андре Рэдандт, бывший генеральный директор Bolthouse Farms, недавно попросил Акри перевезти фикус для сада в мегапоместье, которое он строил в Майами, и его разрезали на три части. По словам Рэдандта, за шесть месяцев дерево восстановилось. Это дерево стало отличительной чертой дома, который после был продан за 29 млн долларов". (...) Источник: The Wall Street Journal