Скажи мне свой возраст, и я скажу тебе, каким спортом заниматься

"(...) Физическая активность дает очень важный результат для здоровья: она способна защитить вас от самых различных заболеваний, включая болезни сердца, диабет 2 типа и некоторые виды рака. Однако в 20 лет и в 60 лет не следует заниматься одинаковыми видами спорта, а тем более, тренироваться с одинаковой интенсивностью", - пишет Джули Бродерик, доцент кафедры физиотерапии в Тринити-колледже Дублина, на страницах Slate.fr.

"В детстве физическая активность помогает контролировать свой вес, формировать здоровые кости, повышать уверенность в себе и улучшать качество и продолжительность сна. Поэтому детям рекомендуется заниматься физическими упражнениями не менее часа в день", - говорится в статье.

"Хорошо поощрять детей заниматься спортом, позволяющим им развивать свои навыки, например, заниматься спортивными играми с мячом или плаванием. Также подходят различные незапрограммированные виды физической активности, такие как занятия на игровых площадках", - указывает автор статьи.

"В подростковом возрасте привычка заниматься спортом имеет тенденцию к постепенному снижению, особенно среди девочек. Таким образом, занятия физической активностью позволяют сохранить хорошую форму тела, что помогает лучше справляться со стрессом и тревогой", - отмечает эксперт.

"(...) Следует поощрять подростков продолжать заниматься хотя бы одним командным видом спорта; объяснить подросткам, которым не нравится этот вид спорта, что плавание или легкая атлетика также являются хорошим способом поддерживать форму", - пишет издание.

"Примерно в возрасте 25 лет наша физическая форма является наилучшей, что приводит к минимальному времени реакции и к тому, что величина VO2max (максимальный объем кислорода, потребляемый мышцами при физической нагрузке) находится на самом высоком уровне. После этого возраста наш VO2max уменьшается (снижение может достигать 1% в год), и время реакции с каждым годом начинает понемногу замедляться ", - говорится в статье.

"Хорошей новостью является то, что регулярная физическая активность может замедлить этот спад", - отмечает Бродерик.

"(...) В эти годы варьируйте свои тренировки и получайте удовольствие. Попробуйте, например, регби, греблю или тренировочный лагерь (типа военной подготовки)", - рекомендует эксперт.

"(...) В тридцатилетнем возрасте, как правило, усиливается роль карьеры и семейной жизни. Чтобы замедлить физический спад, важно поддерживать хорошее состояние сердечно-сосудистой системы и достаточную физическую силу", - говорится в статье.

"(...) Тренируйтесь по-умному. Попробуйте высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). (...) Для женщин, особенно тех, у которых есть дети, полезны упражнения для укрепления мышц тазового дна, иногда называемые упражнениями Кегеля (...). Разнообразьте ваши программы упражнений, чтобы сделать их более интересными. Например, попробуйте тренировочный лагерь, йогу или велосипедную прогулку в помещении (например, занятия на велотренажерах)", - указывает автор статьи.

"Начиная с сорока лет большинство людей начинают набирать вес. Упражнения с отягощениями - это лучший способ оптимизировать сжигание калорий, ограничить накопление жира и обратить вспять потерю мышечной массы, которая начинается с этого периода и может достигать от 3 до 8% за десятилетие", - поясняет исследовательница.

"(...) Попрактикуйтесь в наращивании мышц с помощью гирь или запустите программу силовых тренировок в тренажерном зале; начните бегать, если вы еще не бегаете, а если бегаете, приступите к более интенсивной программе упражнений. Бег даст вам лучшую отдачу, чем ходьба; для укрепления основных мышц может быть полезен пилатес, который помогает предотвратить боль в спине, которая часто начинается в течение этого десятилетия жизни", - говорится в статье.

"Начиная с пятидесяти лет могут появляться боли и хронические заболевания, такие как диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания", - указывает издание.

"(...) В этом возрасте можно ходить в тренажерный зал два раза в неделю для поддержания своей мышечной массы; делать упражнения, которые заставляют вас нести собственный вес, например, это ходьба (ходить надо достаточно быстро, чтобы увеличить частоту дыхания и потоотделение); попробуйте новые виды физической активности. Тайчи, например, может стать отличным средством для баланса и расслабления", - указывает Slate.fr.

"(...) В шестидесятилетнем возрасте физические упражнения также снижают риск развития некоторых хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет 2 типа", - говорится в публикации.

"С возрастом физическая активность имеет тенденцию с снижению, поэтому оставайтесь активными и старайтесь идти против этого правила: занимайтесь бальными танцами или каким-нибудь другим видом танцев: танец - это веселый (и социальный) метод тренировки; делайте упражнения на развитие силы и гибкости два раза в неделю. Аквааэробика может стать хорошим способом набраться сил благодаря сопротивлению воды; не отказывайтесь от упражнений, улучшающих работу сердечно-сосудистой системы, в частности, от быстрой ходьбы.", - рекомендует эксперт.

"После 70 лет упражнения помогают предотвратить слабость, которая сопровождает старость, а также риск падений. Это также важно для когнитивных способностей", - говорится в статье.

"(...) Ходите, разговаривайте. Вместо того, чтобы пассивно принимать посещающих вас членов семьи или друзей, предложите им вместе погулять. Так вы более эффективно сохраните свою мотивацию и укрепите свое здоровье, чем с помощью одиночных упражнений; включите в свою тренировку упражнения, направленные на сохранение силы, равновесия и состояния сердечно-сосудистой системы. Однако, посоветуйтесь с физиотерапевтом или другими специалистами, особенно если вы страдаете хроническими заболеваниями.

"В конечном счете, если бы вам потребовалось запомнить только одну основную мысль, то она такова: никогда не прекращайте двигаться. Для того, чтобы оставаться в добром здравии, необходима непрерывная двигательная активность", - резюмирует Джули Бродерик.