23 декабря 2020 г. Корреспондент | The Guardian "Глэмпинг" в аэропорту Сингапура: палаточная шопинг-терапия "Сингапурский аэропорт Чанги взимает с клиентов до 269 долларов за возможность провести ночь в палатке в своем торговом крыле, и это - еще один необычный туристический опыт, направленный на увеличение доходов во время пандемии", - передает The Guardian. "Билеты на "глэмпинг"(англ. glamping - glamorous camping, кемпинг с удобствами), которые уже распроданы, дают гостям возможность "проснуться и насладиться освежающим видом на величественный водопад HSBC Rain Vortex", крупнейший в мире водопад в помещении. Палатки составляют четыре метра в диаметре, и там есть одеяла. Также включены скидки на покупки", - говорится в статье. "(...) Туристическая индустрия, пострадавшая от пандемии, ищет новые способы привлечения клиентов. Авиакомпании и агенты продают самолетную еду на вынос "как бы путешественникам", открывают для публики авиасимуляторы и проводят мероприятия по скоростным свиданиям. Также были запущены "путешествия в никуда", когда рейсы и круизы начинаются и заканчиваются в одном месте, хотя и с переменным успехом. Ранее в этом месяце один такой круиз в Сингапуре завершился стремительно и 1700 гостей были вынуждены изолироваться после того, как у одного из пассажиров оказался положительный результат на Covid-19. Позже правительство заявило, что это была ложная тревога, и что три последующих теста на суше дали отрицательный результат". "В сентябре Singapore Airlines прекратила "полеты в никуда" после того, как подобные поездки подверглись критике со стороны экологических групп. Вместо этого они заявили, что предложат людям возможность поесть на борту находящегося на земле Airbus A380, самого большого в мире пассажирского самолета. Однако несколько других авиакомпаний, в том числе тайваньская EVA Air, продолжили организовывать такие экскурсионные поездки для людей, которые скучают по полетам", - сообщается в статье. Источник: The Guardian