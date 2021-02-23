Более 7 порций продуктов из очищенного зерна в день повышает риск ранней смерти на 27%

"От ароматного тоста из белого хлеба и до тарелки пасты - многие из нас обожают блюда из очищенных зерновых культур. Но новое исследование предупреждает, что употребление их слишком большого количества может иметь серьезные последствия, вплоть до сердечных заболеваний, инсульта и даже ранней смерти", - пишет Daily Mail.

"Из рафинированных углеводов, включая круассаны, белый хлеб и макароны, удалены элементы с высоким содержанием клетчатки, что означает, что они быстрее расщепляются и приводят к резким скачкам уровня сахара в крови, - пишет издание. - Основываясь на полученных результатах, исследователи призывают людей подумать о замене любимых продуктов и блюд из рафинированных зерновых на цельнозерновые, такие как коричневый рис и ячмень. Зерна считаются "целыми", если они содержат все три исходные части - отруби, зародыши и эндосперм. Однако, если одна или несколько из этих трех ключевых элементов удаляются, зерна называются очищенными или рафинированными".

(...) "При обработке зерна удаляется около четверти содержащегося в нем белка и от половины до двух третей или более из множества питательных веществ, в результате чего зерно остается лишь тенью от его своего первоначального состояния", - пояснил Совет по цельнозерновым культурам.

"В своем исследовании ученые из Университета Саймона Фрейзера изучили влияние на здоровье диеты с высоким содержанием очищенного зерна. В их анализе приняли участие 137 130 человек из 21 страны, в том числе из регионов с низким, средним и высоким уровнем доходов, - передает газета. - Зерновые в рационах участников были разделены на три группы - очищенные зерна, цельные зерна и белый рис".

"Очищенные зерновые включают продукты, изготовленные из белой муки, в том числе белый хлеб, пасту, лапшу, сухие завтраки, крекеры и выпечку. Между тем, цельнозерновые продукты включают любые продукты, приготовленные из цельнозерновой муки, цельных или колотых зерен", - сообщается в статье.

"Анализ показал, что риск ранней смерти у участников, которые потребляли более 7 порций очищенных зерновых в день, был выше на 27%. Также было обнаружено, что в этой группе риск сердечных заболеваний выше на 33%, а риск инсульта - на 47%.

"Это исследование подтверждает предыдущую работу, показывающую, что здоровая диета включает ограничение чрезмерно обработанных и рафинированных продуктов", - указал профессор Скотт Лир, возглавлявший исследование. (...)