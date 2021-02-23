Владимир Путин и Александр Лукашенко демонстрируют свою авторитарное согласие

"(...) Все строилось на видимости. Александр Лукашенко был в спортивной куртке, а Владимир Путин в джинсах, когда два лидера в понедельник, 22 февраля, встретились в Сочи, на берегу Черного моря. Выглядели они непринужденно, как старые знакомые, которым эта встреча доставляет удовольствие. Как будто протесты и репрессии оппозиции в обеих странах их совершенно не касались. Через полгода после последней встречи президента России и его белорусского коллеги, состоявшейся в середине сентября 2020 года в том же городе, никаких костюмов, галстуков и даже стоящих за ними флагов. На этот раз хватило небольшого стола, двух кресел и скудного декора шале", - пишет журналистка a href="https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/23/vladimir-poutine-et-alexandre-loukachenko-mettent-en-scene-leur-entente-autoritaire_6070895_3210.html">Le Monde Изабель Мандро.

Это серьезные переговоры в обычной одежде, что говорит о том, что мы просто близкие люди, у нас очень близкие народы, очень близкие страны, сказал Александр Лукашенко. "Культура, язык, религия, история совместная, причём не только основанная на героическом, относительно недавнем прошлом, Великой Отечественной войне, но и уходящая глубоко своими корнями в века, - нас это всё объединяет", - добавил Владимир Путин. После такого введения президент России пригласил своего гостя отправиться на курорт Красная Поляна на снегоходе, покататься на лыжах, а затем разделить трапезу один на один без сопровождения", - говорится в статье.

"В то время как в Брюсселе министры иностранных дел европейских стран обсуждали новые ограниченные санкции против четырех высокопоставленных российских чиновников, и перед представлением в четверг нового доклада Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бчелет о ситуации в Белоруссии, в Сочи лидеры России и Белоруссии противопоставили всему этому свое сознательное безразличие. Эти два человека, находящиеся у власти более двадцати лет и столкнувшиеся с аналогичными протестными движениями, решили продемонстрировать свою авторитарное согласие ", - комментирует Мандро.

"(...) В понедельник встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина - первая за несколько месяцев встреча с иностранным лидером для главы Кремля из-за пандемии - продлилась более шести часов, по подсчетам белорусского информационного агентства БЕЛТА. Официально речь шла только о сотрудничестве между ними, обсуждении российской вакцины "Спутник V", уже частично поставляемой в Белоруссию, и о развитии экономических связей. Уже получивший от своего хозяина поддержку в виде российского кредита в 1,5 млрд долларов (1,2 млрд евро) в сентябре 2020 года, Александр Лукашенко приехал для того, чтобы получить гораздо больше - до 3 млрд, по данным российской газеты "Коммерсантъ", в надежде поддержать свою экономику, потрясенную протестами и эпидемией Covid-19", - указывает автор публикации.

(...)

"Глава Кремля настоятельно призывает белорусского лидера провести референдум по конституционной реформе, призванный подготовить переход власти - разумеется, по-прежнему прочно прикрепленной к России. Об этом проекте, безусловно, говорил Александр Лукашенко, выступая 11 февраля на Всебелорусском "народном собрании" перед лояльной аудиторией в количестве около 2500 человек. Воодушевленный спадом протеста, он пообещал это, но очень неопределенно и не раньше 2022 года, - передает журналистка. "И пока мы с Россией стоим рядом плечо к плечу - никто нас на колени не поставит и не наклонит", - заявил он с уверенностью.

"(...) Последние полгода Москва напоминала Лукашенко про конституционную реформу чаще, чем он говорил про нее сам, - указывает белорусский политолог Артем Шрайбман, приглашенный эксперт Московского Центра Карнеги. - Пока непонятно, что конкретно Москва может получить взамен на продолжение поддержки Лукашенко, кроме братской риторики и обещаний провести конституционную реформу, но не сейчас, а позже. Козырем Лукашенко остается его безальтернативность для Москвы. Кремль так и не нашел себе других белорусских собеседников".