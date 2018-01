23 января 2018 г. Грег Ип | The Wall Street Journal Расколотый мир: национализм против глобального либерального порядка "Глобальный либеральный порядок держится лучше, чем многие опасались год назад", - пишет журналист The Wall Street Journal Грег Ип. "В Европе правые популисты проиграли выборы истеблишменту в Нидерландах, Австрии и Франции. Президент США Дональд Трамп отдал предпочтение традиционным консервативным программам, таким как сокращение налогов, перед протекционизмом", - говорится в статье. "Но глобалисты пока не могут вздохнуть спокойно. Бунт националистов нарастает и преображается. Это не только подрывает отношения между странами по таким вопросам, как свобода торговли, это также размывает институты и нормы, преобладающие внутри государств", - предупреждает автор. "Два набора статистических данных иллюстрируют эту тенденцию. Первый из них - экономический. Протекционизм обычно отступает, когда экономика стран налаживается, но в прошлом году он возрос, несмотря на широкомасштабный глобальный рост экономики. Global Trade Alert, швейцарская компания, анализирующая данные торговли, насчитала 642 действия правительствa, нанесших ущерб другим странам в прошлом году, от американских тарифов на надувные матрасы до финансовой поддержки Китаем своей индустрии облачной обработки данных. Хотя эти данные ниже рекорда, установленного в 2015 году, это все равно на 95% больше, чем в 2010 году", - говорится в статье. Второй набор данных - политический: свобода уменьшилась в 71 стране за прошлый год и увеличилась только в 35, по данным Freedom House. Как установила эта правозащитная организация, либеральная демократия отступает с 2006 года, и в последние годы это отступление ускорилось, пишет издание. "Что вызывает большую обеспокоенность, так это то, что США, долго бывшие оплотом мирового экономического и политического либерализма, внесли основной вклад в обе эти тенденции", - говорится в статье. "Национализм и популизм по своей природе не противоречат либеральной демократии или свободным рынкам; они часто подпитывают сопротивление тирании. В то же время авторитарные лидеры, как действующие, так и претендующие на эту роль, постоянно обращаются к национализму для того, чтобы получить и удержать власть", - рассуждает Ип. "Эта тенденция, возможно, сильнее всего ощутима в Восточной Европе. Почти три десятилетия назад национализм помог сателлитам Советского Союза освободиться от коммунизма. Но в последние годы правительства Венгрии и Польши прибегают к национализму, чтобы оправдать неуклонный подрыв демократических институтов", - говорится в статье. "Как страх перед исламом объединяет националистов в некоторых странах, так же приверженность вере делает то же самое в мусульманских странах", - отмечает автор. Пока что ни одна традиционная западная демократическая страна не пережила сравнимого подрыва институтов или прав меньшинств, даже будучи охваченной национализмом, говорится в статье. Британский референдум по выходу из ЕС носил как националистический, так и, безусловно, демократический характер. "Тем не менее, угроза в других странах, безошибочно, существовала", - полагает Ип. Марин Ле Пен проиграла президентские выборы, но все же собрала для "Национального фронта" рекордные 34% голосов. В Австрии крайне правая "Партия свободы", которая решительно выступает против иммиграции и предупреждает об "исламизации", получила достаточно голосов, чтобы быть приглашенной в правящую коалицию. А в Германии антимусульманская, антииммиграционная, антиевросоюзная "Альтернатива для Германии" получила достаточно голосов, чтобы лишить канцлера Ангелу Меркель консервативной правящей коалиции, говорится в статье. Со временем выясняется, что политическая и экономическая свобода идут рука об руку. По мере того как политика становится авторитарной или сугубо партийной, законы и правила, которым подчиняются компании, становятся более капризными, предупреждает автор. "В России и Китае коррупционные расследования уже давно являются предлогом для наказания самостоятельных лидеров бизнеса", - пишет он. Источник: The Wall Street Journal