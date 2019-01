23 января 2019 г. Нил Макфаркуар | The New York Times Россия утверждает, что он шпион. Его адвокат говорит, что он просто хотел получить фотографии церкви "Бывший американский морской пехотинец, арестованный в Москве по обвинениям в шпионаже, получил флеш-карту, на которой, как он думал, содержатся фотографии церквей, но на самом деле, сообщил во вторник его адвокат, туда была загружена засекреченная информация", - передает The New York Times. 48-летний Пол Уилан был арестован Федеральной службой безопасности 28 декабря в престижном московском отделе, где он остановился, чтобы посетить свадьбу. После ареста оказалось, что по рождению и по родственным линиям у него есть гражданство США, Канады, Великобритании и Ирландии, напоминает издание. Уилан, отрицающий обвинения, был задержан спустя минуты после того, как ему передали флешку, содержащую полный список имен сотрудников российской секретной службы безопасности, о чем ранее в этом месяце сообщало новостное агентство "Росбалт", близкое к службам безопасности. "По словам Владимира Жеребенкова, адвоката Уилана, ему передал секретную информацию другой человек, которого он не назвал. Он не сообщил, знал ли Уилан этого человека, и какой мотив мог быть у этого человека, передавшего засекреченный материал", - пишет автор публикации Нил Макфаркуар. Пол не знал, что было на флешке, потому что его арестовали до того, как у него появился бы шанс взглянуть, что там, говорится в публикации. "Во вторник Уилан появился в Московском городском суде - это его первое публичное появление после ареста. Заседание, на котором присутствовали три сотрудника консульств из стран, гражданство которых есть у Уилана, было закрыто для прессы", - пишет газета, добавляя, что судья отказал в выпуске под залог и постановил продлить содержание Уилана в тюрьме Лефортово еще на месяц. Если Уилана обвинят в шпионаже, ему грозит до 20 лет в тюрьме. "За последнее десятилетие Уилан многократно посещал Россию, передвигаясь по стране по железной дороге и познакомившись с десятком друзей через российскую социальную сеть Vkontakte, похожую на Facebook. У многих из этих друзей - военное прошлое, и его родственники предположили, что, возможно, он искал родственные души, учитывая, что он сам долго прослужил в морской пехоте. В 2008 году он был уволен по дисциплинарным причинам в связи с делом о краже", - отмечается в статье. "С тех пор, как стало известно про арест Уилана, в России поговаривали, что его заключили в тюрьму с тем, чтобы обменять на одного или более россиян, содержащихся в американских тюрьмах. Президент Путин неоднократно выражал возмущение задержанием в США граждан России. (...) По словам адвоката Уилана, обмен возможен и он был бы рад ему, но потребуется время, а также помилование со стороны Путина. Самый короткий срок для рассмотрения подобного дела - от полугода до года, указал адвокат", - сообщается в статье. Источник: The New York Times