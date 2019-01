23 января 2019 г. Карун Демирджян и Джин Уейлен | The Washington Post Сделка российского олигарха об облегчении санкций слаще, чем объявлено публично, свидетельствуют новые документы "Российский олигарх, связанный с Владимиром Путиным, вместе со своими близкими партнерами, сохранит мажоритарный контроль над крупной энергетической компанией, с которой министерство финансов США снимает санкции", - пишет The Washington Post. "Олег Дерипаска вместе со своей бывшей женой, бывшим тестем и фондом, основанным Дерипаской несколько лет назад, вместе сохранят более 50% акций En+ Group, самой влиятельной из трех компаний, с которых министерство финансов снимает санкции. Об этом говорится в соглашении об условиях сделки, копию которого получила The Washington Post во вторник", - сообщает издание, поясняя, что En+ Group контролирует "Русал", одну из крупнейших компаний-поставщиков алюминия, и EuroSibEnergo, крупнейшую частную энергетическую компанию России, о которой также говорится в сделке с министерством финансов. Министерство финансов не ответило на запрос комментариев, однако чиновники администрации, включая министра финансов Стивена Мнучина, встали на категорическую защиту сделки. The Washington Post не смогла получить комментарии у представителя Дерипаски. "Администрация Трампа наложила санкции на Дерипаску и эти три компании в апреле, нацеливаясь на лиц и компании с тесными связями с российским государством, - напоминает газета. - До этого он был главным героем интриги благодаря связям с бывшим председателем избирательной компании президента Трампа Полом Манафортом, некогда работавшим на Дерипаску в качестве консультанта по инвестициям. По словам Дерипаски, Манафорт должен ему миллионы долларов. Будучи председателем кампании Трампа, Манафорт предлагал Дерипаске "частные брифинги" о президентской гонке 2016 года - представитель Манафорта охарактеризовал эти усилия как попытку урегулировать прошлые долги. Пресс-секретарь Дерипаски заявила, что Манафорт никогда не проводил для него брифинги". "Сейчас складывается впечатление, что Дерипаска может оказаться выгодоприобреталетем иной договоренности с администрацией Трампа, так как акции в его компаниях обещают вступить в противоречие с решением министерства финансов отменить карательные меры в его отношении, - подчеркивает The Washington Post. "Хотя личные активы Дерипаски будут значительно сокращены - с 70% до не более чем 44,95%, люди и структуры, близкие к нему, будут контролировать дополнительные акции, что означает, что Дерипаска может продолжить контролировать большую часть акций своей компании", - сообщается в статье. Источник: The Washington Post