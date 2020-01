23 января 2020 г. Корреспондент | Le Figaro Во Флориде может выпасть дождь из игуан из-за похолодания "(...) Не удивляйтесь, если увидите сегодня вечером падающих с деревьев игуан", - сообщили в метеослужбе Майами в среду, 22 января. Это предупреждение не является шуткой, оно адресовано жителям Флориды из-за волны похолодания, обрушившейся на этот американский штат", - пишет Le Figaro. "В течение нескольких дней температура в среднем оказалась на 10-15 C ниже сезонных средних значений в Луизиане, Северной Каролине, Южной Каролине и, следовательно, во Флориде. По данным CNN, Флорида даже получила предупреждение о рисках заморозков. Однако вместо снежинок жители Флориды увидели падающих на их голову игуан", - говорится в статье. "Эти рептилии часто спят на верхушках деревьев, но их тела не переносят низких температур. Тропическая игуана - хладнокровная рептилия, она нуждается в температуре выше 23 градусов Цельсия и явно предпочитает, когда термометр достигает отметки в 35 C. В случае волны похолодания они могут становиться неподвижными, когда столбик термометра опустится ниже 10 C. При температуре ниже 7 C игуаны впадают в оцепенение и могут казаться мертвыми. Так они защищаются от холода до тех пор, пока их тела не нагреются естественным путем", - отмечает издание. Директор по связям с общественностью зоопарка Майами Рон Мэгилл объясняет CNN, что "температурный порог, при котором игуаны начинают впадать в оцепенение, во многом зависит от размера животного". "Как правило, чем больше игуана, тем легче она переносит холод в течение более длительных периодов". Источник: Le Figaro