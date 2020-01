23 января 2020 г. Николас Кристоф | The New York Times Что, если бы Трамп отдал Путину Аляску? "Давайте не будем списывать со счетов процесс импичмента в Сенате как "суд кенгуру" (англ. идиома, означающая незаконный, несправедливый суд, который движется очень быстро, прыгая как кенгуру - Прим. ред.). В конце концов, это оскорбление кенгуру, которые в последнее время и так достаточно пострадали. Хотя президент Трамп и республиканские лидеры Сената, кажется, планируют поспешное, фиктивное судебное разбирательство без свидетелей и при ограниченных доказательствах", - пишет обозреватель The New York Times Николас Кристоф. (...) Особенно лицемерна мрачная решимость лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла не рассматривать никаких доказательств и не заслушивать свидетелей, потому что в 1999 году во время судебного разбирательства по импичменту президента Билла Клинтона он высказывался за привлечение свидетелей. "Конечно, нет ничего необычного в том, чтобы заслушивать свидетеля на суде по делу об импичменте", - сказал он тогда. (...) По подсчетам демократов из Палаты представителей, среднее число свидетелей составляет 33 для каждого из предыдущих процессов по импичменту", - поясняет обозреватель. (...) Как отмечает автор публикации, Макконнелл и другие могут утверждать, что поведение президента, хотя и ненадлежащее, не дошло до уровня, требующего отставки. "Трамп и его защитники проводят линию обороны, которая создаст имперское, неконтролируемое президентство, потому что неясно, какие действия будут вообще заслуживать импичмента и отставки по их стандартам", - добавляет он. "Команда Трампа даже предполагает, что "злоупотребление полномочиями" само по себе не может быть основанием для импичмента, называя это "только что изобретенной демократами Палаты представителей теорией о "злоупотреблении полномочиями". Только что изобретенной? Злоупотребление полномочиями было центральным в дискуссиях по импичменту в Конституционном Конвенте. Александр Гамильтон говорил, что импичмент является лекарством от "злоупотребления или нарушения некоторого общественного доверия". Оно также было основанием для статей импичмента, утвержденных Судебным комитетом Палаты представителей в отношении Клинтона и Ричарда Никсона (голосование в Палате представителей в полном составе отклонило эту статью против Клинтона, а Никсон подал в отставку до голосования)", - говорится в статье. "(...) Трамп и его сторонники просто делают утверждения, не считаясь с реальностью. Это - пример в области импичмента тех 16 241 ложных или вводящих в заблуждение заявлений Трампа, сделанных за первые три года его пребывания в должности, по подсчетам The Washington Post". "(...) Адвокаты Трампа утверждают, что отстранение от должности означало бы "аннулирование выборов и ниспровержение воли американского народа". В соответствии с этим рассуждением, несмотря на Конституцию, президента никогда нельзя сместить с должности - и в этом случае президент неприкосновенен. Мы все признаем, что президент имеет право миловать преступников, но предположим, что он помиловал хакеров в обмен на "расследование" в отношении Байденов? Или что, если Трамп объявит, что он помилует всех грабителей банков, если они - республиканцы?" - задается вопросом автор публикации. "Или предположим, что Трамп залебезит перед Владимиром Путиным до степени возвращения Аляски России? На самом деле, Аляска - не мой пример, а пример Алана Дершовица, адвоката президента. "Предположим, что Путин решает "вернуть" Аляску так, как он "вернул" Крым, - писал Дершовиц в книге 2018 года. - Предположим далее, что президент позволяет ему это делать, потому что он полагает, что у России есть законные претензии на "ее" изначальную территорию. Даже это, по меркам Дершовица, не заслуживает импичмента и отставки". "(...) Неужели мы действительно считаем, что не должно быть никаких сдержек в отношении не признающего нормы президента, когда он передает Аляску Путину - или Флориду - Испании, раз уж на то пошло - или даже когда он прощает массы грабителей банков-республиканцев? Должны ли мы терпеть неконтролируемого правителя, который, выражаясь словами Декларации независимости, причастен к "длинной череде злоупотреблений и узурпаций"? Это та система, против которой мы восстали в 1776 году, разве нет?" - заключает Николас Кристофф. Источник: The New York Times