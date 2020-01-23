Магнитное поле земли возникло 4,2 млрд лет назад, установили ученые

"Ученые сообщают, что магнитное поле Земли возникло еще 4,2 млрд лет назад и было удивительно мощным", - передает австрийское издание Der Standard.

"Магнитное поле Земли необходимо для жизни на нашей планете: оно не только помогает ориентироваться различным животным, но и защищает нас, жителей Земли, от опасного космического излучения. Без этого защитного щита мы были бы подвержены значительно более сильному радиоактивному облучению от Солнца и других звезд, которое бы наносило ущерб нашим клеткам и ДНК, - отмечает журналист Давид Реннерт. - Поэтому ученые предполагают, что магнитное поле Земли было важным условием возникновения жизни на нашей планете. Однако когда именно оно появилось и как развивалось на ранних этапах, пока не было однозначно установлено".

"Джон Тардуно из Рочестерского университета и его коллеги изучили возраст древних вкраплений в минералах и пришли к выводу, что магнитное поле, вероятно, сформировалось уже 4,2 млрд лет назад".

Сегодняшнее магнитное поле Земли по большей части генерируется магнитным динамо во внешнем ядре Земли, где постоянно текут потоки жидкого металла, поясняет издание. "Уже в проведенных ранее исследованиях команда Тардуно нашла самые древние на данный момент признаки существования мирового магнитного защитного щита: им удалось обнаружить ферромагнитные включения в кристаллах циркона из недр хребта Джек Хиллс в Австралии и определить, что их возраст составлял более четырех миллиардов лет".

"Сначала ученые предположили, что в то время магнитное поле, вероятно, было очень слабым. В своем новом исследовании они снова изучили мельчайшие вкрапления и определили их возраст с помощью уран-свинцового метода датирования. Результат: их возраст составляет до 4,2 млрд лет. Благодаря подробному анализу также удалось исключить, что намагниченность образовалась в более позднее время. Наибольшее удивление вызвала у ученых реконструкция силы магнитного поля: в период от 4,1 млрд до 4 млрд лет назад она были примерно такой же, как сегодня".

"Но как сформировалось это древнее магнитное поле? Твердое внутреннее ядро Земли образовалось около 565 млн лет назад, как доказали Тардуно и его коллеги в прошлому году в статье для научного журнала Nature Geosciences. То есть движущей силой магнитного динамо должно было быть что-то иное".

"Мы предполагаем, что это связано с оксидом магния", - заявил Тардуно. И уникальным по своей мощности событием в истории Земли: в результате столкновения нашей планеты с небесным телом размером с Марс, произошедшего 4,5 млрд лет назад, Земля разогрелась настолько, что оксид магния в ее недрах перешел в жидкое состояние. Когда со временем Земля снова охладилась, оксид магния кристаллизовался и привел в движение конвекционные потоки.

Со временем древнее магнитное поле Земли ослабевало. "Когда сформировалось твердое внутреннее ядро, возникло современное магнитное динамо. Но магнитное поле Земли по-прежнему не является по-настоящему стабильным: каждые несколько сотен тысячелетий возникают фазы сильной нестабильности и смена магнитных полюсов. Последний раз такое происходило 780 тыс. лет назад", - пишет Der Standard.