23 января 2021 г. Джеймс Кук и Ханна Боуланд | The Telegraph Британские школы обнаружили связанный с Россией вирус на ноутбуках, предоставленных правительством "Школы по всей Великобритании обнаружили, что ноутбуки, предоставленные им британским правительством, поставлялись с вирусом, который подключался к серверам в России, что вызывает опасения, что хакеры могут украсть данные об уязвимых учениках", - сообщает The Telegraph. "Сотрудники школы в Брадфорде, получившей ноутбуки, которые должны помочь уязвимым ученикам учиться дистанционно из дома, сообщили на онлайн-форуме, что оборудование содержит вредоносное ПО, установленное хакерами. Министерство образования Великобритании подтвердило инцидент и заявило, что вирус "был обнаружен на небольшом количестве ноутбуков, предоставленных школам". "Во всех известных случаях вредоносное ПО было обнаружено и удалено в тот момент, когда школы произвели первое включение устройств", - сообщил представитель министерства. "В настоящее время учебные заведения сталкиваются с днями дополнительной работы с тем, чтобы удалить программное обеспечение на ноутбуках и убедиться, что они в безопасности, прежде чем отправлять их ученикам, сообщил источник, добавив, что вирус содержат около 10% ноутбуков, которые они получили", - говорится в публикации. "Совет Брадфорда связался со школами, чтобы предупредить их о проблеме, написав, что "сетевой вирус выглядит так, как будто он связывается с российскими серверами в активном состоянии". Сотрудник совета посоветовал школам отнестись к проблеме как к "срочной" проверить свои сети на предмет любых доказательств того, что они также были взломаны", - отмечается в публикации. "Было обнаружено, что зараженные ноутбуки содержат вариант вируса Gamarue, который, как предупреждала компания Microsoft, "может привести к злонамеренному хакерскому контролю над вашим компьютером". Он может предоставить хакерам доступ к файлам, а также к веб-браузеру компьютера. Однако не было обнаружено, что вирус дает доступ к веб-камерам или микрофонам людей, - передает издание. - Доступ к взломанным ноутбукам с запущенным вирусам Gamarue ранее продавался в интернете, что позволяло киберпреступникам контролировать устройства и использовать их для наводнения других сетей похищенным компьютерным трафиком. Насколько известно, источником данных ноутбуков является XMA, один из трех IT-поставщиков оборудования правительству". (...) Источник: The Telegraph