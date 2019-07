23 июля 2019 г. Кон Кафлин | The Telegraph Российские олигархи в Великобритании тщательно изучаются в рамках американского расследования вмешательства в выборы "Американские сенаторы, расследующие вмешательство России в президентские выборы 2016 года, c новыми усилиями сосредотачивают внимание на деятельности российских олигархов, базирующихся в Великобритании, - сообщает The Telegraph. - Следователи Конгресса США заявляют, что они особенно заинтересованы в том, чтобы опросить предполагаемых союзников российского олигарха Олега Дерипаски, который, как известно, имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным". В рамках проводимого в настоящее время расследования российского вмешательства в предвыборную кампанию 2016 года двухпартийный Комитет Сената США по разведке направил официальное письмо, с копией которого ознакомилась The Telegraph, базирующемуся в Лондоне консультанту по безопасности Уолтеру Сориано с просьбой приехать в Вашингтон и на специальном закрытом заседании ответить на вопросы о его предполагаемой связи с Дерипаской, который последовательно отрицал какие-либо правонарушения, а также с другими ключевыми лицами, фигурирующими в проводимом комитетом расследовании. "Комитет также выразил заинтересованность в информации о возможных связях Сориано с двумя бывшими офицерами МI-6, Кристофером Стилом и Кристофером Барроузом, которые были ответственны за подготовку крайне дискредитирующего "досье" о предполагаемых связях президента США Дональда Трампа с Россией", - говорится в статье. - Сориано является израильским консультант по кибербезопасности, компания которого, USG Security Ltd, имеет офисы в Лондоне по соседству с Orbis Business Intelligence, которой управляют Стил и Барроуз". "Комитет попросил Сориано дать устные показания в Вашингтоне, а также предоставить "все документы и записи, включая печатные копии или информацию, хранящуюся в электронном виде", относящиеся к любым отношениям, которые он мог иметь (...) с Дерипаской "или любым из его сотрудников или партнеров", а также с "Orbis Business Intelligence или любым из его сотрудников или партнеров, включая, в частности, Кристофера Стила и Кристофера Барроуза", пишет The Telegraph, добавляя, что также упоминаются "Пол Манафорт, бывший ключевой помощник Трампа, который отбывает семилетний тюремный срок за мошенничество, Майкл Флинн, первый советник по национальной безопасности администрации Трампа, и Виктор Бояркин, бывший сотрудник российской разведывательной службы ГРУ, который работает на одну из сетей компаний Дерипаски, и в настоящее время на нее распространяются санкции США". "Американские следователи утверждают, что решение вызвать Сориано в Вашингтон является важным шагом в их попытках понять деятельность в Британии российских олигархов, связанных с Путиным", - пишет британская газета. "Мы продвигаемся в расследовании вмешательства России в выборы 2016 года, и заинтересованы в том, чтобы побеседовать со всеми, кто может знать, что произошло в то время", - прокомментировал ситуацию высокопоставленный американский чиновник. "Сориано, который мало известен в Великобритании и, как предполагается, является израильским гражданином, в Израиле - фигура спорная. Израильские СМИ обвиняли его в шпионаже за сотрудниками полиции, участвовавшими в расследовании коррупции в отношении премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, но он эти обвинения он отрицает. (...)", - сообщается в публикации. "Решение американских следователей перефокусировать свое внимание на действия российских олигархов и сотрудников разведки, базирующихся в Великобритании, последовало за предупреждением на этой неделе со стороны сэра Роджера Гейла, парламентария-консерватора в Палате общин британского парламента, о том, что Россия стремится восстановить свою шпионскую сеть в Великобритании после того, как большинство ее шпионов были высланы после прошлогоднего отравления в Солсбери", - пишет The Telegraph. (...) Источник: The Telegraph



