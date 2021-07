23 июля 2021 г. Уки Гони | The Guardian Аргентина угрожает отменить сделку по "Спутнику" из-за провала в поставках из России "Ставка Аргентины на вакцину "Спутник V" привела к тому, что она оказалась в "очень критической ситуации" из-за невыполнения Россией обязательств по поставкам, согласно официальному письму в Москву, просочившемуся в прессу в четверг", - сообщает The Guardian. "Россия должна поставить Аргентине 18,5 млн доз вакцины "Спутник V", и более двух третей из них - это дозы жизненно важного второго компонента", - поясняет газета. "К настоящему моменту полностью вакцинированы только 12% аргентинцев, отчасти из-за провала в поставках второго компонента "Спутника". Еще 37% получили только одну дозу. В сравнении с 60-процентнтным уровнем вакцинации двумя дозами в соседних Чили и Уругвае, странах, которые не сделали такую высокую ставку на российскую вакцину, это выглядит катастрофично", - полагает The Guardian, напоминая, что (...) " зависимость Аргентины от вакцины "Спутник V" была особо выделена в специальном законом о вакцинации, принятым в октябре 2020 года, который фактически сделал невозможным для этой страны импорт американских вакцин, таких как Pfizer или Moderna. Вместо этого Аргентина сделала ставку на смесь инъекций "Спутник", Sinopharm и AstraZeneca". "Отсутствие второго компонента "Спутника", из-за чего около 6 млн аргентинцев получили только первую инъекцию, стало серьезной политической проблемой в подготовке к промежуточным выборам в этой стране в ноябре этого года. Политическая шумиха не оставил правительству президента Альберто Фернандеса иного выбора, кроме как пригрозить разорвать контракт Аргентины с Россией, - отмечается в публикации. - (...) В письме советника президента по борьбе с Covid Секлии Николини в Российский фонд прямых инвестиций, который продает "Спутник V" по всему миру, говорится, что (....) Аргентине "срочно" требуются вторые дозы препарата, и содержится предупреждение, что весь контракт находится под угрозой публичного расторжения". "Давление со стороны правоцентристской оппозиционной партии "Хунтос" (Вместе) в последнее время вынудило Фернандеса изменить прошлогодний закон о вакцинах, чтобы принять пожертвования вакцин Moderna и Pfizer из США, и этот факт был подчеркнут в письме в Москву", - сообщается в статье. (...) "Аргентина тем временем тестирует сочетание вакцин, чтобы заменить второй компонент "Спутника", который не удалось доставить", - указывает издание. "Не только Аргентина столкнулась с проблемами с российской вакциной. Другие страны приостановили или пересмотрели свои контракты на закупку "Спутника V" на фоне сообщений о задержках поставок из России и обвинений в том, что королевский посредник из Объединенных Арабских Эмиратов использовал эксклюзивные права на перепродажу "Спутника V" для взимания больших наценок на трех континентах. На прошлой неделе министр здравоохранения Ганы объявил, что его страна отменила свой контракт на поставку "Спутника V" с базирующимся в Дубае посредником после того, как, по его словам, ему сообщили, что у поставщика "закончились запасы и они ждут, пока производитель их поставит". "О посреднической схеме впервые рассказала газета The Moscow Times, которая в ходе расследования обнаружила, что Россия передала эксклюзивные права на перепродажу "Спутника V" представителю королевской семьи из Эмиратов. Ранее в этом году Кения заблокировала использование 75 тыс. инъекций "Спутника V", предоставленных через эмиратскую фирму, из-за опасений, что они были получены не напрямую от производителя в России", - пишет The Guardian. Источник: The Guardian