23 июля 2021 г. Нина Герино де Ламери | Libération В Великобритании вариант Дельта стремительно продвигается, а экономика буксует (...) "Свобода оказалась изрядно потрепанной. Несмотря на то, что англичане прославляют "возвращение к нормальной жизни" с 19 июля, 1,7 млн британцев теперь вынуждены сидеть на самоизоляции после того, как приложение Национальной службы здравоохранения (NHS) Test and Trace, являющееся британской копией французского AntiCovid, идентифицировало их как лиц, имевших контакт с носителем коронавируса. Это вызвано ростом числа случаев, связанных с вариантом Дельта, который, в частности, прогрессирует на севере Англии (на прошлой неделе было зарегистрировано 330 тыс. случаев). Так, по данным NHS, с 5 по 11 июля было отправлено почти 620 тыс. предупреждений по сравнению с 520 тыс. на предыдущей неделе. В Великобритании человек, имевший контакт с носителем коронавируса, должен уйти на самоизоляцию на 10 дней. Причем даже в тлм случае, если этот человек получил две инъекции вакцины или его тест на Covid оказался отрицательным", - пишет корреспондент Liberation в Лондоне Нина Герино де Ламери. (...) "Что происходит? Это просто хаос, - раздраженно сказал в четверг утром Джеймс Билби, генеральный директор Федерации оптовых дистрибьюторов Великобритании, на консервативной радиостанции Talk Radio. - С каждым днем все больше и больше сотрудников прекращают работать. Их число лишь увеличивается. И если так будет продолжаться, то нашим клиентам - школам, больницам, ресторанам и даже домам престарелых - больше ничего не будет доставляться, потому что некому будет собирать или упаковывать продукты! И не будет водителей грузовиков, чтобы их развозить". (...) "В супермаркетах уже пустуют некоторые полки. На снимках, опубликованных в социальных сетях, показаны проходы магазинов Tesco в Манчестере на севере Англии и Sainsbury в Бристоле на юго-западе, без сыра, мяса, мороженого и даже бутилированной воды, - сообщает автор статьи. (...) - В четверг ежедневная пресса всласть оторвалась, посвятив первые полосы исключительно этой теме. "После локдауна - закрытие", - гласил заголовок в бесплатной газете I, а таблоид The Sun отметил, что "супермаркеты плачут". (...) "Мы должны срочно переосмыслить правила в приложении Test and Trace. В идеале нужно перейти к модели с ежедневным тестированием, которое позволит избежать десятидневной самоизоляции", - считает глава сети замороженных продуктов Iceland Ричард Уокер. Он поддерживает идею, несколько раз отвергнутую британским премьер-министром Борисом Джонсоном, который сам ушел на самоизоляцию. - Это стало бы огромным облегчением для всех и помогло бы укрепить экономику". "Потому что экономика страны сейчас буксует. Некоторые фабрики вынуждены сокращать производство, операции в больницах откладываются, в нескольких городах больше не производится вывоз мусора, полиция Кливленда предупредила, что время отклика будет увеличиваться, и, наконец, Royal Mail (британская почта) объявила о задержке доставки в 10 регионах Англии, - описывает журналистка. - Кризис контактов с носителями коронавируса также затрагивает высшие эшелоны государственной власти: премьер-министр, министр здравоохранения Саджид Джавид, министр финансов Риши Сунак и лидер оппозиции Кир Стармер в настоящее время находятся на самоизоляции. Сегодня утром правительство через министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Кваси Квартенга сообщило, что "очень обеспокоено" сложившейся ситуацией и объявило, что список профессий, освобожденных от карантина, будет опубликован в течение дня. Для остальных самоизоляция останется нерушимым правилом как минимум до 16 августа, добавил он". Источник: Libération