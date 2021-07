23 июля 2021 г. Мартин Фишер | Tages-Anzeiger "Первый пенис в космосе" или "Мерседес" среди ракет? "Форма ракеты, на которой Джефф Безос летал в космос, вызывает оживленные дискуссии: она сильно напоминает фаллос. Эксперт в области аэрокосмической промышленности объяснил, чем обусловлена такая конструкция ракеты", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger. "Прошло чуть больше недели после космического полета британского бизнесмена Ричарда Брэнсона, как в космос удалось полететь Джеффу Безосу - и половина интернета теперь обсуждает лишь конструкцию его ракеты под названием New Shepard. Она "особенно напоминает фаллос", пишут люди. Речь идет о "первом пенисе в космосе", космический корабль также называют "ракетой-пенисом". Издание The Guardian выразилось более конструктивно: форму ракеты оно описало как "антропоморфную". "Внешний вид ракеты, конечно, не случаен. Безос работает над своим космическим проектом Blue Origin уже 20 лет, в последнее время инвестируя в разработки около миллиарда долларов в год. Что же сыграло решающую роль при разработке New Shepard?". "Джефф Безос ставит перед собой гораздо более масштабные цели, чем периодические туристические полеты в космос. "Он хочет, чтобы у людей была возможность колонизировать космос. Для этого ему нужны хорошие ракеты, которым придется летать часто и которые можно будет использовать повторно. Чтобы протестировать это, он пока построил ракету меньшего размера", - говорит Хольгер Венчер, руководитель отдела по разработке ракет-носителей компании RUAG". "Тонкая цилиндрическая форма придает ракетам устойчивость при наборе высоты и обеспечивает хорошее управление. Удлиненными ракетами легко управлять с помощью поворотных двигателей в нижней части, а также дополнительных управляющих сопел в головной части. Большое кольцо под пассажирской капсулой также используется для управления. При сферической конструкции эти элементы управления невозможно было бы закрепить целесообразно", - говорится в статье. "Для того чтобы иметь возможность пройти сквозь атмосферу на скорости, превышающей скорость звука в три или даже четыре раза, необходимо также следовать принципу: "Чем тоньше, тем лучше". Но ракета не должна быть слишком длинной - тогда слишком велик будет риск поломки, учитывая огромные действующие силы. Поэтому важно найти правильный баланс между длиной ракеты и устойчивостью", - поясняет издание. "Наибольшее внимание в конструкции ракеты Джеффа Безоса привлекает ее головная часть, по форме напоминающая гриб. Все летательные аппараты, которые летают на очень высоких скоростях, хотя бы немного закруглены на верхушке. Это предотвращает возникновение так называемой критической точки повышенного давления, когда частицы воздуха нагреваются настолько, что могут расплавить любой материал". "Капсула Безоса имеет столь широкую округлую форму из соображений удобства: она дает возможность установки больших иллюминаторов. "Безос поступил очень умно", - говорит Венчер. Такой купол, конечно, вызывает большее сопротивление, что повышает расход топлива, а большие иллюминаторы увеличивают вес космического корабля. "Но все это в итоге дает больше комфорта для пассажиров", - отмечает эксперт". "Ричард Брэнсон здесь, похоже, отстает: миллиардер поднялся на своем корабле Virgin Galactic Jet на высоту 86 километров примерно за неделю до Джеффа Безоса - однако в его космическом аппарате есть только маленькие иллюминаторы". "Очевидно, что тот, кто готов потратить несколько сотен тысяч франков на 10-минутный полет в космос, будет настаивать на достаточном пространстве и хорошем виде на Голубую планету. Вывод Хольгера Венчера: "Джефф Безос построил "Мерседес" среди ракет", - пишет Tages-Anzeiger. Источник: Tages-Anzeiger