23 июля 2021 г. Марк Тиссен | The Washington Post Байден только что совершил деяние в отношении Украины, наказуемое импичментом? "Помните, как демократы Палаты представителей Конгресса США вынесли импичмент президенту Дональду Трампу за то, что он выкручивал руки президенту Украины Владимиру Зеленскому, якобы обусловив его визит в Белый дом готовностью расследовать дело Хантера Байдена? И угадайте что? (...) Администрация Байдена, возможно, выкрутила руки Зеленскому, чтобы тот принял сделку, которую президент Байден только что заключил с Германией и которая позволит ей продвигаться со строительством газопровода "Северный поток-2" с Россией - и обусловила визит Зеленского в Белый дом принятием сделки", - пишет на страницах The Washington Post обозреватель Марк Тиссен. (...) "Неужели Байден действительно только что обусловил визит в Белый дом согласием Зеленского принять энергетическое доминирование России над Украиной? Пора назначать управляющих по процессу импичмента!" - считает обозреватель. "В отличие от Трампа, Байден оказывает давление на Зеленского с тем, чтобы тот согласился на сделку, которая представляет реальную угрозу для его страны. Прямо сейчас экспорт российского газа в Западную Европу идет по трубопроводам, проходящим через Украину, а это означает, что Россия не может перекрыть подачу газа на Украину, не прекратив при этом и свой прибыльный экспорт на Запад. Но как только будет построен новый газопровод "Северный поток-2", Россия сможет обходить Украину и отправлять газ напрямую в Германию по дну Балтийского моря. Когда это произойдет, Россия сможет перекрывать энергетические поставки на Украину, не отрезая Западную Европу", - говорится в статье. "Перед уходом с поста Трампу удалось остановить строительство трубопровода. В 2019 году он подписал закон о санкциях против предприятий, участвующих в проекте. В результате ряд компаний вышли из проекта. И Трамп дал понять, что готов наказать не только российские компании, но и немецких и других европейских поставщиков. (...) Как только Байден вступил в должность, строительство трубопровода возобновилось. Во время слушаний по утверждению кандидатуры госсекретаря Энтони Блинкен заявил, что "намерен сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить завершение" проекта "Северный поток-2". Но в мае Госдепартамент снял санкции с Матиаса Варнига, товарища президента Владимира Путина и бывшего офицера восточногерманской разведки, отвечающего за строительство. А в июне Байден решил прекратить попытки заблокировать трубопровод, решив, что это не стоит затрат для наших отношений с Германией", - противопоставляет Тиссен. (...) "Это гораздо серьезнее, чем неуклюжие попытки Трампа заставить Зеленского расследовать дело Хантера Байдена. Разговор Трампа с Зеленским не был "красивым" или "идеальным", как он утверждал; в ходе этого звонка неразумно создавалось впечатление смешения его электоральных интересов с политикой США. Но во время разговора он не давал никаких обещаний и не делал угроз, как изначально и ложно сообщалось, и Зеленский сказал, что Трамп не оказывал на него давления. Поведение Трампа, хотя и неуместное, не дотягивает до уровня "особо тяжких преступлений и проступков". "Более того, хотя демократы Палаты представителей также обвинили Трампа в удержании жизненно важной военной помощи Украине в качестве средства давления на Зеленского, на самом деле именно Трамп отправил Украине военную помощь, которую администрация Обамы-Байдена отказалась предоставить. Тогда Джо Байден обвинил Трампа в удержании помощи, "чтобы оказать давление на суверенное государство, партнера, который все еще находится под прямым наступлением со стороны России". Что ж, вот что интересно: как только Байден оказался в Овальном кабинете, он приостановил военную помощь США Украине на сумму 100 млн долларов", - утверждает автор публикации. "Трамп был невероятно жестким по отношению к России на деле, если не на словах. Байден, напротив, назвал Путина убийцей, но с момента вступления в должность он приостановил эту военную помощь, одобрил продление СНВ-III и согласился с трубопроводом "Северный поток-2", который увеличивает влияние России в регионе за счет Украины - и Байден мог ненадлежащим образом оказывать давление на президента Украины, чтобы заставить его не озвучивать критику сделки", - указывает Тиссен. (...) Источник: The Washington Post