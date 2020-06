23 июня 2020 г. Дэн Саббах | The Guardian Джонсон и Мэй проигнорировали утверждения, что Россия, вероятно, имеет влияние на Трампа, утверждает бывший шпион Кристофер Стил "Борис Джонсон и Тереза Мэй проигнорировали утверждения о том, что Кремль, "вероятно, имеет влияние" на Дональда Трампа и, возможно, тайно финансировал "Брекзит", заявил бывший шпион Кристофер Стил в секретных показаниях британским парламентариям, составлявшим доклад по России. В своих показаниях парламентариям ветеран МI-6 обвинил британское правительство во главе с Мэй, в котором Джонсон на протяжении двух лет был министром иностранных дел, в том, что оно закрыло глаза на утверждения о Трампе, потому что они боялись обидеть президента США", - сообщает The Guardian. "Стил впервые представил досье о Трампе высокопоставленным представителям британской разведки в конце 2016 года, и они, по его словам, поначалу восприняли его всерьез. Но, пишет он, "складывается впечатление, что, когда доклад дошел до высших лиц, принимающих политические решения, его отложили в долгий ящик". "Правительство Ее Величества не произвело никаких запросов и не предприняло никаких действий по существу разведывательной информации, содержащейся в досье", - утверждает Стил в критическом документе. Речь идет о кратком изложении более крупного документа, представленного в августе 2018 года Стилом в парламентский Комитет по разведке и безопасности, в котором рассматривается вопрос о проникновении Кремля в британскую политику и общественную жизнь, - говорится в статье. - (...) О конфиденциальных показаниях Стила впервые рассказывается в книге журналиста The Guardian Люка Хардинга Shadow State: Murder, Mayhem and Russia?s Remaking of the West, которая выходит в свет на следующей неделе". "В понедельник Даунинг-стрит заявила, что не может комментировать доклад по России или содержащиеся в нем доказательства, пока он не будет опубликован. Межпартийный комитет завершил подготовку доклада еще в октябре 2019 года, но в преддверии всеобщих выборов в декабре Джонсон отказался его обнародовать. После выборов он одобрил доклад для публикации в принципе, но для этого требуется восстановить Комитет по разведке и безопасности, а он еще не сформирован (...)", - указывает газета. Информация, представленная Стилом, "вероятно, вызовет опасения, что Даунинг-стрит, возможно, не допустила обнародования итогового доклада по России, составленного Комитетом, чтобы избежать смущающих вопросов в преддверии выборов и после них, когда Британия покидала ЕС, хотя Даунинг-стрит 10 последовательно отрицала это. Среди них - вопрос о том, пыталась ли Россия вмешиваться в референдум 2016 года в поддержку "Брекзита" и есть ли у Владимира Путина компрометирующая информации о Трампе, союзнике Джонсона", - отмечается в публикации. "Насколько я понимаю, а мое понимание частично основывается на личном опыте составления досье о связях Трампа с Россией, это правительство, возможно, с большей степенью неохоты, чем его предшественники, готово рассматривать разведывательную информацию о российской деятельности (и действовать на ее основе), если это предполагает более широкие политические последствия", - пишет Стил в своих показаниях парламентариям. "Примерами этого могут служить сообщения о вероятном влиянии Кремля на президента Трампа и его семью/ администрацию, а также о признаках российского вмешательства и тайное финансирование референдума по Брекзиту". (...) "Стил проработал 22 года в МI-6 и руководил расследованием отравления Александра Литвиненко полонием в 2006 году. Позже Стил занялся частной бизнес-разведкой, - напоминает газета. - В 2016 году он написал досье о связях Трампа с Россией по заказу Демократической партии США при Хиллари Клинтон. В досье утверждалось, что Кремль "разрабатывал" Трампа по крайней мере пять лет и развернул масштабную шпионскую операцию в поддержку его кампании за Белый дом. (...) Досье Стила также содержало утверждения о том, что ФБС, шпионское агентство Путина, засняло Трампа в московском гостиничном номере с двумя секс-работницами в 2013 году. Трамп опроверг эти обвинения". "Неясно, какая часть показаний Стила и предоставленной им информации отражена в докладе по России. (...) Ожидается, что в докладе будет заявлено, что доказательств какого-либо успешного вмешательства России в недавние британские выборы нет, но будет указано на удивительное отсутствие координации в Уайтхолле при изучении того, чего пыталась достичь Москва", - указывает The Guardian. "В своих показаниях парламентариям Стил также утверждает, что Россия при Путине стала "влиятельным государством-изгоем". По его словам, отсутствие ответной реакции со стороны Великобритании и других укрепило ее плохое поведение. Эта траектория не была неизбежной и, пишет он, приводилась в движение "коррумпированной политической элитой", которая боится смены режима и стремится защитить свое "добытое нечестным путем" благосостояние. Он ссылается на семь моментов "смены парадигмы", которые удивили и застали врасплох западные правительства. К ним относятся раскол нефтяной компании ЮКОС, отравления Литвиненко и Сергея Скрипаля, а также вторжения в Грузию и на Украину. Он также упоминает о российском вмешательстве в выборы, в частности во время президентских выборов в США 2016 года. В каждом случае ответ Запада был ограниченным. Москва воспринимает это как "слабость", пишет он". "По словам Стила, у Путина и его единомышленников есть особая одержимость Великобританией, граничащая с любовью и ненавистью. В Великобритании спрятано огромное количество "нелегитимного" богатства; в то же время в Лондоне проживает влиятельная община эмигрантов, к которой Кремль относится с подозрением. Кремль хотел привести в замешательство и унизить Великобританию, чтобы "запугать" другие страны и продвинуть свою коррумпированную и аморальную повестку дня, сообщили Комитету по разведке и безопасности, - говорится в публикации. - За эти годы российская элита укрепила свое влиятельное присутствие в Лондоне, сообщили Комитету, благодаря щедрым расходам и инвестициям. Юристы, бухгалтеры, агенты по недвижимости и лоббисты помогли олигархам проникнуть в "британскую политическую и деловую жизнь". Не все эти лондонские фирмы являются "плохими игроками", говорит Стил, но многие из них являются вовлеченными в "коррумпированные и дестабилизирующие силы", исходящие из Кремля". "Это постепенное и более тонкое разрушение наших норм и политики, включая наши политические партии, представляет значительную угрозу", - заявил он парламентариям. Согласно анализу Стила, у Путина всегда был злой умысел, но ему не хватало ресурсов, чтобы довести дело до конца. Россия при Путине представляет потенциально 'большую угрозу для Великобритании и ее образа жизни, чем терроризм, заявил Стил парламентариям". (...) Источник: The Guardian