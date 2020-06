23 июня 2020 г. Майкл Гордон | The Wall Street Journal США и Россия проводят переговоры по вооружениям - в отсутствие Китая "Американские и российские переговорщики провели в понедельник давно ожидаемые переговоры в сфере контроля над ядерными вооружениями, в то время как администрация Трампа выступает за новое амбициозное соглашение на смену договору СНВ-III, срок действия которого истекает в феврале", - передает The Wall Street Journal. "Маршалл Биллингсли, специальный посланник США по контролю над вооружениями, написал в Twitter, что его однодневная встреча в Вене с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым была конструктивной. Он добавил, что созданы технические рабочие группы, и обе стороны заручились принципиальным согласием на проведение второго раунда переговоров", - пишет газета. "Однако одно серьезное препятствие сразу же выдвинулось на первый план, когда США и Китай обменялись колкостями из-за решения Пекина не присоединяться к переговорам. "Китай не явился, - написал Биллингсли в Twitter перед встречей. - Пекин все еще прячется за #GreatWallofSecrecy (великой стеной секретности) в том, что касается его ускоренного наращивания ядерного потенциала и массы других вещей". Чтобы разъяснить свою мысль, Биллингсли прикрепил фотографию, демонстрирующую пустые места с китайскими флагами", - сообщает газета. "Это вызвало резкую реакцию Фу Конга, главы управления по контролю над вооружениями МИД Китая."Какая странная картина - размещать национальные флаги Китая на столе переговоров без согласия самого Китая! - написал он в Twitter в ответ. - Удачи в продлении СНВ-III! (...)" Позже посол России в Австрии Дмитрий Любинский сказал, что фотография, опубликованная в Twitter Биллингсли, была постановочной. Во время переговоров в помещении не было китайских флагов, так как это была встреча российских и американских чиновников, сообщил он РИА Новости. "Twitter-война между американскими и китайскими чиновниками не предвещает ничего хорошего для цели президента Трампа - разработки нового соглашения, которое ограничило бы все ядерные боеголовки России, Китая и США", - констатирует The Wall Street Journal. - Даже без обсуждения роли Китая переговоры наталкиваются на существенные препятствия, включая настойчивое требование США включить российские тактические системы малой дальности в будущее соглашение. Ранее в этом месяце Рябков предположил, что Москва может рассмотреть это требование, если получит что-то действительно привлекательное взамен. Хотя Рябков не конкретизировал, чего Россия может ожидать взамен, Москва издавна стремилась к ограничениям на американские программы противоракетной обороны и на обычные вооружения США большой дальности, которые Вашингтон упорно отказывался ограничивать". (...) Издание указывает, что две стороны, по-видимому, по-разному оценивают встречу в понедельник:"администрация Трампа считает венскую встречу началом новых крупных переговоров по контролю над вооружениями. Однако российский МИД выступил с заявлением, назвав ее одной из серии периодических дискуссий о том, как поддерживать стабильность в гонке ядерных вооружений, включая вопрос о продлении договора СНВ-III". "Отказ Китая присоединиться к переговорам в Вене не стал неожиданностью. Пекин неоднократно заявлял, что его ядерный арсенал намного меньше, чем у США и России. Но администрация Трампа утверждает, что скромный арсенал Китая по меньшей мере удвоится в течение следующего десятилетия, и что настало время и Пекину сесть за стол переговоров. Сохраняющийся отказ Китая присоединиться к переговорам ставит администрацию Трампа перед выбором - вести переговоры исключительно с Россией в надежде ограничить российское ядерное оружие или допустить срыв переговоров", - отмечает издание. (...) В написании статьи принял участие Георгий Канчев. Источник: The Wall Street Journal