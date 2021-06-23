Handelsblatt: "Владимир Путин занимается искажением истории"

"В 80-ю годовщину вторжения Германии в Советский Союз президент России посылает роковой сигнал. Это не шаг к объединенной Европе, как он обещает. Наоборот", - комментирует немецкое издание Handelsblatt статью Владимира Путина, опубликованную в газете Die Zeit.

"Мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок", - так звучит одна из ключевых фраз статьи Владимира Путина. (...) Но публикация российского президента - это не примирительная акция почтения памяти, а продолжение именно тех недоразумений, обид и ошибок, которые он якобы осуждает", - считает журналист Матиас Брюггманн.

"Путин возлагает вину за усугубляющийся раскол Европы только на Запад и, прежде всего, на НАТО, которое он и вовсе называет "реликтом холодной войны". (...) По его словам, советское руководство "фактически уговорили" на членство Германии в НАТО. Какое игнорирование политики примирения Михаила Горбачева и Бориса Ельцина! - пишет Handelsblatt. - Их не убеждали, даже де-факто, они облачили свою политику в договор "Два плюс четыре" об объединении Германии, Парижское соглашение, регулирующее местонахождение советского ядерного оружия, и договор между Россией и НАТО".

"Но это, конечно, не соответствует нарративу Путина, который стремится представить свою страну в качестве жертвы враждебных держав и для этого искажает факты. Ведь они противоречат большой теории заговора о "злом" Западе, поработившем Восточную Европу, - считает автор статьи. - В такую интерпретацию вписывается и утверждение российского президента о том, что после распада СССР "многие страны были поставлены перед искусственным выбором - быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум".

"Это не только искажение истории, - утверждает издание, - но и намеренное игнорирование универсального принципа права народов на самоопределение. Бывшим советским республикам, таким как три балтийских государства, или вассалам Варшавского договора, таким как Польская Народная Республика, не нужен был ультиматум для того, чтобы самостоятельно высвободиться из лап СССР и вступить в НАТО и ЕС: они никогда не хотели исчезнуть по восточную сторону железного занавеса".

"(...) На фоне все новых гиперзвуковых ракет, представляемых Путиным, его предупреждения о новой гонке вооружений выглядят такими же пустословными, как и его обещание, что "Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой", - полагает Брюггманн.

"В настоящее время Москва делает все возможное, чтобы расколоть ЕС и с помощью кибератак помешать демократическому волеизъявлению. Кремль по сей день не продемонстрировал, что готов представлять Россию как одну из равных между собой стран", - говорится в статье.

"Правильным в высказываниях Путина является то, что, к счастью, "историческое примирение нашего народа и немцев, живших как на востоке, так и на западе современной объединённой Германии" удалось. А также то, что "именно немецкие предприниматели стали в послевоенные годы пионерами кооперации с нашей страной", - отмечает издание.

"Легендарная сделка о поставках природного газа, заключенная в 1970 году, стала важной вехой не только в германо-российском сотрудничестве, но и в сближении в Европе. Но то, что новые энергетические проекты, такие как "Северный поток-2", окажут такое же влияние, а не достигнут обратного, во многом зависит от того, в какой степени Россия сейчас справится со своей исторической ролью. Искажение истории Путиным противоречит этому и является еще одним шагом к тупику воображаемой роли жертвы и непреодоленной мании величия", - заключает Handelsblatt.