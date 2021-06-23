Депутат от Левой партии Дагделен обвинила правительство ФРГ в "подготовке к войне против России"

"Политик из Левой партии Севим Дагделен выступила с резкими обвинениями в адрес правительства ФРГ: по ее мнению, Большая коалиция взяла курс на подготовку войны против России. В качестве аргумента она ссылается на оборонные учения в ЕС", - сообщает немецкое издание Die Welt.

"В 80-ю годовщину вторжения нацистской Германии в Советский Союз Севим Дагделен, депутат бундестага от Левой партии, обвинила правительство Германии в проведении крайне агрессивной внешней политики в отношении России. "Правительство Германии абсолютно открыто берет курс на подготовку войны против России", - пишет политик в статье для ежедневной газеты nd.DerTag, бывшей Neues Deutschland".

"В качестве доказательства своих утверждений она приводит, в частности, внешнеполитические маневры правительства Германии в рамках НАТО. Учения на западной границе России, такие как Defender 21, можно "с уверенностью рассматривать как часть моральной мобилизации и подготовки к войне", пишет Дагделен".

"Вместо дипломатического взаимопонимания правительство Германии делает ставку на беспрецедентное вооружение, чтобы через несколько лет стать военной державой с самым большим оборонным бюджетом на континенте, подняв военные расходы до 85 млрд евро и тем самым намного опередив Россию, которая в настоящее время тратит на оборону 54 млрд евро, продолжает Дагделен. Источник этих цифр Дагделен не называет", - отмечает издание.

"Министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр Дагделен обвинила в разжигании образа врага. По словам политика, во время визита на американский военный корабль USS Charleston на тихоокеанском острове Гуам в конце мая министр обороны назвала Россию противником. "Мы боремся за демократию, свободу и основанный на правилах порядок, плечом к плечу. В Европе противником является Россия, здесь - скорее Китай", - процитировала министра обороны Дагделен".

"То, что во многих областях, где мы хотели бы видеть сотрудничество, наблюдается конфронтация с Россией, бесспорно", - прокомментировал слова министра пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт.

"Дагделен, по-видимому, рассматривает высказывание Крамп-Карренбауэр как призыв к мобилизации. "Те, кто объявляет войну России, не заинтересованы в разрядке", - заявила Дагделен. Наоборот, по ее словам, пропагандистскими методами создаются новые образы врага с целью подготовки к военной кампании против России".

"Она считает, что германо-российские отношения достигли низшей точки. "Бряцание оружием, конфронтационная риторика и воинственные заявления все больше формируют общественное мнение в Германии. Всех, кто не согласен, клеймят кремлевскими марионетками", - заявила Дагделен".

"Ни одна другая страна не понесла во время Второй мировой войны столько жертв, как СССР", - указывает издание. " В своей статье Дагделен пишет, что с учетом варварского характера войны на уничтожение, из нее можно извлечь только один урок: "Дружба с Россией и другими бывшими советскими республиками должна стать максимой германской политики". Правительство Германии в этой связи она обвиняет в "исторической амнезии", - передает Die Welt.