Дело Байдена: Украина, похоже, подчиняется приказаниям Дональда Трампа

"(...) Карантин из-за коронавируса для некоторых может оказаться полезным. Так, через год после вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский сумел принудить парламент, где его партия имеет большинство, к смене премьер-министра в начале месяца и к назначению нового генерального прокурора в начале недели. Денис Шмыгаль, бывший сотрудник олигарха, считавшегося самым богатым человеком в стране, 4 марта сменил на посту главы правительства Алексея Гончарука, а Ирина Венедиктова 17 марта была неожиданно назначена на высокий пост генерального прокурора вместе Руслана Рябошапки", - пишет L'Opinion.

"Руслан Рябошапка уволил судью за слухи о коррупционных делах отца и сына Байдена и отказался расследовать действия бывшего президента Украины Порошенко из-за отсутствия достаточных, по его мнению, доказательств. Он уже не в милости у Владимира Зеленского, хотя ранее был одним из его советников. Злые языки не преминули установить связь этих событий с давлением со стороны Дональда Трампа по поводу того, чтобы он более серьезно расследовал дела семьи Байденов...", - указывает автор статьи.

"Между тем, подобные перемены вызывают обеспокоенность у неправительственных организаций, таких как Украинский кризисный медиа-центр и Антикоррупционный центр действий. Они объясняют, что 41-летняя профессор гражданского права Ирина Венедиктова не имеет опыта, необходимого для работы в должности генерального прокурора. И напоминают, что ее кандидатура на должность верховного судьи оспаривалась в 2016 году за несоответствие нужным требованиям. Ее прежние взгляды также не выглядят обнадеживающими", - комментирует журналист.

"Ирина Венедиктова, избранная в прошлом году в парламент по списку президентской партии "Слуга народа", где она занимала третью позицию, возглавляла Государственное бюро расследований. Там она выбрала в качестве помощника адвоката Виктора Януковича, бывшего главы государства, вынужденного бежать в Россию после революции 2014 года. Стремясь расследовать гибель 13 сотрудников правоохранительных органов во время событий, произошедших вокруг Майдана шесть лет назад, она также выступает за отмену закона об амнистии, предоставленной демонстрантам после боев, в результате которых в их лагере погибло 78 человек. Любопытно то, что именно об этом настойчиво просят сторонники Дональда Трампа, которые подозревают администрацию Обамы в том, что та стояла за операцией, направленной на втягивание Украины в западный лагерь", - подчеркивает Жиль Сенжеc.