23 ноября 2020 г. Майкл Гордон | The Wall Street Journal Трамп выходит из Договора об открытом небе и предпринимает шаги, чтобы избавиться от наблюдательных самолетов "В воскресенье администрация Трампа официально закрыла двери для Договора по открытому небу, выйдя из соглашения, и предприняла меры, чтобы избавиться от самолетов ВВС США, которые использовались для выполнения соглашения, подписанного почти три десятилетия назад", - передает The Wall Street Journal. "В мае президент Трамп сделал уведомление, что через шесть месяцев США выйдут из соглашения, которое было призвано снизить риск войны, позволив России и Западу проводить невооруженные разведывательные полеты над территориями друг друга. Однако чиновники США давно жаловались на то, что Москва не полностью выполняет свои условия", - говорится в статье. "Пойдя на шаг, который может усложнить варианты действий избранному президенту Джо Байдену, если он попытается повторно заключить соглашение, администрация Трампа предпринимает меры по утилизации двух специально оборудованных самолетов OC-135B, которые США использовали для выполнения полетов согласно Договору об открытом небе. Высокопоставленный чиновник США заявил, что эти самолеты маркируются как "излишки боевой техники", что означает, что они могут быть переданы иностранным партнерам по сниженной цене или бесплатно. "Мы начали ликвидацию оборудования, - пояснил чиновник. - Другие страны могут купить или просто забрать эти самолеты. Они действительно старые и их обслуживание для нас нерентабельно. Нам они больше не нужны". "В рамках утилизации старые пленочные камеры с самолетов, вероятно, будут переданы европейским союзникам. Новые цифровые камеры, которые Пентагон планировал установить на самолетах, используемых для полетов по Договору об открытом небе, вместо этого будут переданы другим подразделениям американских ВВС. Эти шаги последовали за июльским решением тогдашнего министра обороны Марка Эспера отменить программу покупки новых самолетов для замены OC-135B, исключив возможность замены самолетов более современными вариантами", - сообщается в статье. "(...) Байден ранее подвергал резкой критике решение Трампа выйти из Договора по открытому небу, заявив, что это соглашение пользуется сильной поддержкой союзников и что проблемы с соблюдением Россией условий договора следует решать с помощью процедур урегулирования споров, предусмотренных договором. (...) Однако Байден не указал, попытается ли он вновь вступить в многостороннее соглашение, а у него есть более существенные приоритеты, включая продление договора СНВ-III по ядерному оружию и попытки спасти и развивать ядерную сделку с Ираном 2015 года. (...)", - пишет The Wall Street Journal. "Высокопоставленный американский чиновник настаивает на том, что цель избавления от самолетов OC-135B - не в том, чтобы связать руки приходящей администрации Байдена, а в том, чтобы предоставить союзникам доступ к самолетам и камерам, которые больше не нужны американским военным. Он добавил, что график передачи оборудования не ясен". "Тем не менее, это решение может усугубить юридические и бюджетные препятствия, с которыми столкнется Байден, если он решит отменить выход Трампа из договора, - подчеркивает издание. - Оно также следует за другими шагами, предпринятыми администрацией Трампа, которые могут ограничить внешнеполитические варианты действий для Байдена. Представители Трампа стремились сделать политически сложным отмену своей кампании экономического давления на Иран путем введения санкций по статьям, используемым для наказания групп, связанных с террористами. А на прошлой неделе администрация Трампа также заявила, что сократит численность войск в Афганистане и Ираке до 2,500 в каждой стране, и это сокращение должно быть завершено за несколько дней до вступления Байдена в должность". (...) "Вопрос о том, может ли администрация Байдена решить повторно присоединиться к соглашению, уже вызвал юридические дебаты. Представители администрации Трампа говорят, что юридические препятствия будут непреодолимыми, потому что Сенат должен будет одобрить любую заявку на повторное присоединение к договору двумя третями голосов", - отмечается в публикации. "Некоторые сторонники контроля над вооружениями поставили под сомнение правильность выхода из договора, заявив, что администрация проигнорировала закон, требующий от нее проконсультироваться с Конгрессом за четыре месяца до выхода. "Возможно и желательно, чтобы администрация Байдена заявила, что продолжит участвовать в Договоре об открытом небе", - указал Дэрил Кимболл, исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями, частной группы, поддерживающей договор. Джин Гэлбрейт с юридического факультета Университета Пенсильвании предложила третью точку зрения: если президент выйдет из договора, не получив ответа от Конгресса, будущий президент может в одностороннем порядке присоединиться к нему". "Даже если с юридическими вопросами удастся разобраться, говорят бывшие чиновники, администрация Байдена, вероятно, столкнется с сопротивлением республиканцев в Конгрессе по поводу финансирования восстановления и эксплуатации самолетов по Договору об открытом небе, которые базировались на базе ВВС "Оффутт" в Небраске". Газета подчеркивает, что "российские чиновники выразили обеспокоенность по поводу того, как договор сможет функционировать без участия США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил недавно, что европейские страны, которые остаются участниками договора, должны подписать юридически обязывающий документ, подтверждающий, что они позволят российским самолетам пролетать над базами США на их территории и не будут передавать данные, которые они собирают во время своих полетов над территорией России, в Вашингтон". "Высокопоставленный американский чиновник заявил, что администрация США получила заверения со стороны европейских стран в договоре, что они будут уведомлять Вашингтон заранее о любых российских полетах, запланированных над американскими базами на их территории, после того, как российское правительство представит свои планы полетов", - заключает издание. Источник: The Wall Street Journal