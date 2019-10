23 октября 2019 г. Бенуа Виткин | Le Monde Евгений Пригожин, человек, выполняющий грязную работу Москвы в Африке "(...) Будет ли Евгений Пригожин присутствовать в Сочи 23 и 24 октября на российско-африканском саммите, столь ценном для Владимира Путина? Скорее всего, да, настолько этот человек стал главной движущей силой Москвы на континенте. Но делает он это тихо и незаметно, также, как он строил свою карьеру - с помощью кулаков и держась в тени", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин. "Пригожин - один из самых загадочных людей в российских высших эшелонах государственной власти, - подтверждает журналист-расследователь Роман Доброхотов, глава сайта The Insider. - Наряду с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым он является человеком, с которым неприятнее и опаснее всего работать". "Один из коллег Доброхотова, Роман Баданин, также сообщал о неоднократных угрозах после того, как он начал расследовать деятельность Пригожина в Африке. Многочисленны и насильственные действия, в которых упоминается его имя, начиная с отравления мужа оппозиционерки Любови Соболь, и заканчивая убийством трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике в июле 2018 года, которое российские власти, похоже, не торопятся расследовать", - пишет Le Monde. "Его редкие появления на публике в последние годы касались Африки. Так, его видели рядом с министром обороны России Сергеем Шойгу, который приветствовал в Москве ливийского маршала Халифу Хафтара, восставшего против властей Триполи. Что там делал петербургский бизнесмен, официально возглавлявший кейтеринговую компанию "Конкорд", работающую для армии школьных столовых?" - задумывается автор статьи. "Хотя официального ответа на этот вопрос не последовало, появление Евгения Пригожина едва ли удивило специалистов. С 2013 года этот человек известен тем, что в его ведении находятся самые секретные и важные досье. Ему приписывают создание и наращивание мощи в ходе украинского конфликта группы наемников Вагнера - таков псевдоним ее командира Дмитрия Уткина. Затем эта группа отличилась в Сирии, где в сражении под Дейр-эз-Зором в феврале 2018 года она потеряла десятки человек", - говорится в публикации. "(...) 58-летний Евгений Пригожине не такой олигарх, как другие, и даже не член первого круга Владимира Путина. Бывший гангстер - его приговорили в 1981 году к двенадцати годам тюремного заключения за бандитизм и различные грабежи - начал новую жизнь с продажи хот-догов, а затем открыл роскошный ресторан, познакомившись в 1990-х годах с петербургским чиновником Путиным. Отсюда берет начало его прозвище "повар Путина". Последний, как известно, опасается отравления, позднее он доверил ему организацию банкетов в Кремле. Близость повара к президенту позволяет ему выигрывать все более важные контракты (контракт с министерством обороны оценивается более чем в один миллиард евро в год)", - указывает журналист. "Неявная сделка с властью заключается в том, что он берет на себя исполнение некоторых действий и получает взамен выгодные контракты", - утверждает журналист Роман Баданин. "(...) По таким важным предметам контроль тотален, - уточняет Роман Доброхотов. - Мы видим, как он работает в тесном сотрудничестве с министерствами иностранных дел или обороны". Об этом, в частности, свидетельствует обучение наемников Вагнера на армейских базах", - пишет газета. "По мнению наблюдателей, в последние годы главным полем действий для Евгения Пригожина стала Африка, в рамках военных контрактов или соглашений о безопасности, официально заключенных Москвой на континенте. Эта роль особенно заметна в Центральноафриканской Республике, где группа Вагнера обеспечивает как президентскую безопасность, так и формирование центральноафриканских войск", - говорится далее. "(...) Охота" на Вагнера стала центральным направлением деятельности российских или африканских сайтов журналистов-расследователей, которые считают, что ЧВК присутствует как минимум в четырех других странах - Ливии, Мадагаскаре, Судане и Мозамбике", - указывает Виткин. Несмотря на то, что частные военные компании официально запрещены российским законодательством, аналитик Федор Лукьянов, известный своей близостью к власти, признает, что они занимают "нишу в той сфере, где России есть что предложить". "В этом присутствует также изрядный авантюризм, где преимущества для России далеко не очевидны, - ограничивает значение ЧВК Роман Доброхотов. - На данный момент нет примеров, когда действия Пригожина были бы впоследствии преобразованы в устойчивое российское присутствие". "(...) В утечках из "компании" и от ее сотрудников описывается бесчисленное множество фирм бизнесмена, а также показывается наличие различных проектов, нацеленных на усиление влияния Москвы в Африке. Согласно этим документам, используемым, в частности, такими изданиями как "Проект", а затем The Guardian, группа Пригожина пыталась вмешаться в серию африканских выборов, отправив "политических консультантов" или взяв под контроль веб-сайты и газеты этих стран", - говорится в публикации. "Например, так было на Мадагаскаре, согласно этим расследованиям, во время президентских выборов в январе 2019 года. "Компания" в то время проводила медийное наступление в поддержку кандидата Андри Радзуэлина, который в конечном счете одержал победу. По этому случаю она также доставила на остров антисемитского активиста Кеми Себу, несколько раз осужденного во Франции. В Судане цель российских консультантов состояла в том, чтобы представить протестующих как "противников ислама", "сторонников Израиля" и "ЛГБТ", - отмечает Виткин. "Эти внутренние документы также указывают на стремление нацелиться на те африканские страны, где существует "соперничество с Францией". В частности, есть упоминание об операции на Коморских Островах, где "посланники Пригожина протестировали "технологические инструменты", чтобы выяснить, можно ли разжечь напряженность между местными властями и Парижем", согласно данным The Guardian. Опять же, подтверждается, что центральной фигурой этой стратегии с середины 2018 года является Кеми Себа ", - резюмирует Le Monde. Источник: Le Monde